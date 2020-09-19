В Бурятии прошли съёмки фильма о снежном барсе



- Открываются новые подробности и нюансы жизни этого удивительного зверя, новые люди, пространства, проблемы. В этой, казалось бы, локальной истории сходятся более двадцати тематических линий: экология, границы государств, религиозные традиции, эволюция, политика, мораль и т.д. Мы планируем охватить как можно более широкую аудиторию, и главное для меня сейчас — поиск интересной визуальной формы, — говорит режиссёр фильма



Съемки уже завершены в Республиках Бурятия и Алтай. На хребте Восточный Саян члены съемочной группы стали участниками экспедиции по установке и проверке автоматических камер вместе с зоологами рабочей группы «Азия-Ирбис» — многолетнего партнера WWF.



В Горном Алтае сотрудники студии «МИРАДОКС» посетили многие ключевые участки, где обитает ирбис: Сайлюгемский нацпарк, плато Укок, хребет Чихачева. Гидом документалистов стал Александр Карнаухов, координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.



- Оказалось, это довольно непростая, но очень интересная работа. Я сам многого не знал ни о снежном барсе, ни вообще об этой проблеме. Я, как многие из нас, воспринимал ирбиса больше как экзотическое животное, как некую легенду, но сам образ этого зверя меня всегда привлекал. Теперь, когда удалось погрузиться во всё это с головой, я убеждаюсь в правильности выбранной темы для фильма, в её полезности и даже необходимости для нас, живущих сегодня на этой планете. Я уверен, что зритель так же, как и я, посмотрев этот фильм, откроет для себя много интересного, многому удивится. А главное, я надеюсь, что этот фильм скорректирует отношение людей не только к ирбису, но и в целом к природе, которая сегодня так нуждается в нашей защите, — говорит продюсер фильма Виктор Скубей.



В планах съёмочной группы — поездка в приграничную с Россией часть Монголии, ведь ирбисы, живущие в трансграничной зоне двух стран, всегда мигрируют с территории одной страны в другую и обратно, и сохранить группировку возможно только усилиями двух стран. Режиссёры рассчитывают и на съёмки в ещё одной стране Азии, чтобы познакомиться со способами охраны вида за границей и полностью охватить проблематику, сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.







Режиссёр фильма Анна Ганшина и продюсер Виктор Скубей петербургской студии «МИРАДОКС» приступили к съёмкам фильма о снежном барсе (ирбисе). Студия получила поддержку от министерства культуры России. Съёмки проходят при поддержке и содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF) России на территории Республики Алтай, Бурятия, на приграничной территории Монголии.- WWF России приветствует интерес режиссёров к такому редкому и удивительному виду животных, как снежный барс. Ирбис — один из самых загадочных видов больших кошек во всём мире. Никто не знает точную численность вида в мире, учёные не исследовали до конца даже поведение зверя. Я уверен, что фильм получится ярким и интересным, ведь история снежного барса — это красивейшие пейзажи Алтая и Саян, рассказы про инспекторов и учёных, которые проезжают и проходят сотни километров в сложных условиях гор и сурового климата ради изучения и сохранения вида, неповторимый колорит жизни и культур коренных народов Алтая, Тувы, Бурятии, соседних регионов и стран, — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.Режиссёр фильм Анна Ганшина отметила, что чем больше занимается этой темой, тем она становится для неё всё интереснее.