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В Бурятии выявили ещё 67 больных коронавирусом

В Бурятии выявили ещё 67 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Круг контактных лиц составляет 4106 человек 

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 19 сентября зарегистрировано 6275 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 3679.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 67 человек.

Из 67 новых случаев COVID-19: 31 человек обследован по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц составляет 4106 человек, все обследованы.

В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 439 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.

Сейчас в регионе для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 892 койки, занято – 457, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 439, свободно 435 коек. Занятость коечного фонда составляет 51,2 %.

Проходят амбулаторное лечение 577 пациентов с COVID-19, с лёгким течением заболевания.

Всего за весь период выздоровели от COVID-19 5197 человек, в том числе за минувшие сутки - 40.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 62 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», в республике за сутки скончались два пациента с коронавирусом - 75 и 89 лет. 

В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 4 человек, на ИВЛ 3 пациента, в том числе старше 65 лет – 3.

В стационаре по улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 4 пациента, в том числе старше 65 лет – 2, на ИВЛ – 3 пациента, в том числе старше 65 лет – 1 человек.

В стационаре по улице Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 пациентов, в том числе старше 65 лет – 2, на ИВЛ – 4 пациента, в том числе старше 65 лет – 2 человека.

В 2 обсерваторах находится 41 человек.



коронавирус профилактика
 
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