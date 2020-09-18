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В Бурятии выберут «Мисс УИС»

В Бурятии выберут «Мисс УИС»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревноваться будут 11 осуждённых

В УФСИН по Бурятии идёт подготовка к проведению регионального этапа шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (УИС – уголовно-исполнительная система).

11 конкурсанток приняли участие в семинаре, который для них провела директор регионального конкурса красоты и таланта «Миссис Бурятия» Наталья Быкова.

- В ходе семинара Наталья Быкова рассказала участницам о своем опыте участия в конкурсах красоты, а также дала практические советы и рекомендации, которые помогут одержать победу одной из участниц, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



конкурс красоты УФСИН
 
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