В Бурятии выберут «Мисс УИС»

Соревноваться будут 11 осуждённых



В УФСИН по Бурятии идёт подготовка к проведению регионального этапа шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (УИС – уголовно-исполнительная система).



11 конкурсанток приняли участие в семинаре, который для них провела директор регионального конкурса красоты и таланта «Миссис Бурятия» Наталья Быкова.



- В ходе семинара Наталья Быкова рассказала участницам о своем опыте участия в конкурсах красоты, а также дала практические советы и рекомендации, которые помогут одержать победу одной из участниц, - сообщили в УФСИН по Бурятии.







