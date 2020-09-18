Соревноваться будут 11 осуждённых
В УФСИН по Бурятии идёт подготовка к проведению регионального этапа шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (УИС – уголовно-исполнительная система).
11 конкурсанток приняли участие в семинаре, который для них провела директор регионального конкурса красоты и таланта «Миссис Бурятия» Наталья Быкова.
- В ходе семинара Наталья Быкова рассказала участницам о своем опыте участия в конкурсах красоты, а также дала практические советы и рекомендации, которые помогут одержать победу одной из участниц, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
Общество, Фото:
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