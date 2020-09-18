Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»

Мэр Улан-Удэ принял участие в посадке деревьев на Мемориале Победы



В Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по озеленению улиц, дворов и парков в рамках муниципальной программы «Зеленый город».



– Сегодня в преддверии Дня работника леса мы начинаем в Улан-Удэ осенние посадки по нашему проекту «Зеленый город». В этот раз к нам присоединились депутаты Народного Хурала, Горсовета, наши бурятские ученые из БГСХА, БГУ, БурНИИСХ, лесопромышленного колледжа, молодежь. В городе не хватает зеленых насаждений, все мы это видим. Работы предстоит много. Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось и радовало горожан. Много вопросов было по приживаемости наших саженцев. В этот раз пришло подкрепление - ученые предложили свои передовые разработки, весь свой многолетний опыт в развитии зеленого каркаса, зеленого щита города. Мы создали научно-технический Совет по озеленению. Теперь, я уверен, мы значительно усилим это направление, – сказал мэр.



В этом году осенние посадки деревьев проводятся с учётом рекомендаций научно-технического Совета, который занимается вопросами комплексного озеленения города. В него вошли наряду с сотрудниками городской Администрации ученые в области сельского хозяйства, специалисты по озеленению, архитекторы, общественные деятели и др.



В сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», который благоустраивается в этом году, сегодня высадили тысячу саженцев.



– При реконструкции сквера в зону работ попало немало деревьев. Их аккуратно пересадили. Специальной машиной-пересадчиком пересадили 132 кустарника. Все они выжили и прижились. Всё лето и весну мы регулярно поливаем городские скверы, газоны, аллеи. А также строим летние водопроводы. В этом году мы уже обустроили 6 км летнего водопровода и будем делать это ежегодно, – сообщил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Этой осенью Республиканским агентством лесного хозяйства управляющим компаниям было предоставлено 1500 саженцев для благоустройства дворов, отремонтированных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Всего в сентябре высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников. В частности, в Советском районе – 2231, в Железнодорожном – 2594, в Октябрьском – 2175. Мэр принял участие в посадке.



Напомним, весной в рамках муниципальной программы «Зеленый город» службой озеленения МБУ «Городское лесничество» совместно с администрацией Улан-Удэ было высажено 16 тысяч саженцев деревьев и кустарников, 8 тысяч кв. м цветочных клумб, обустроено 10 тысяч кв. м газонов.



По программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв. м. на одного улан-удэнца.

