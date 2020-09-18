В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева

На улице Трубачеева в Улан-Удэ разрушился асфальт. Горожане возмущены этим. Пользователь сети tucha_artist засняла на видео разрушившийся асфальт, подписав: «Чтоб вы понимали: и месяца не прошло!».
В пресс-службе мэрии «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию.
- Будет создана комиссия по установлению причин размыва тротуара, после чего будут установлены сроки восстановления, а также принятие дополнительных мер по предотвращению повторного размыва, - отметили в администрации города.
Отремонтированная дорога уже вызывала вопросы. 14 августа улан-удэнские депутаты во время выезда обнаружили ряд недоделок на свежем ремонте. Они касались и установки бордюра, и дорожного полотна. Кусок асфальта удалось оторвать одной рукой, а само покрытие крошилось.
Дорогу на Трубачеева отремонтировали этим летом. Проезд по ней открыли недавно – в середине августа. Дорогу планировали открыть 12 августа, но открытие пришлось отложить из-за затянувшихся дождей.