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«Подношение десяти драгоценностей» в Бурятии пройдёт без зрителей

«Подношение десяти драгоценностей» в Бурятии пройдёт без зрителей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Крупный фестиваль, посвящённый Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, состоится в понедельник

В день поклонения XII Пандито Хамбо ламе Даши-Доржо Этигэлову, 21 сентября в Иволгинском дацане откроется фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей». На стадионе дацана пройдут республиканские соревнования по национальной борьбе «Бүхэ-барилдаан», а в университете «Даши Чойнхорлин» - выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Мероприятие состоится без зрителей, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

- Это знаковое мероприятие призвано объединить творческие силы для осуществления церемонии подношения и поклонения Его Святейшеству Хамбо ламе Даши-Доржо Этигэлову. Тематикой выставочных работ станет буддийская культура, прославление силы учения буддизма, XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, дацанов Бурятии, известных священнослужителей, священных мест, - отметили организаторы.

На выставке будут представлены работы известных мастеров Бурятии. Буддийские скульптуры Максима Гомбоева из собрания галереи Льва Бардамова. Мастер Максим Гомбоев – последователь буддийской скульптуры селенгинской школы, её основателя Санжи-Цыбик Цыбикова. Скульптуры выполнены из кедра. Впервые будет экспонироваться скульптура «Ямантака». Малая скульптура из бронзы и дерева удивительного мастера Баира Яндакова. Его работы пропорционально выверены, скульптуры выразительные, а персонажи светятся добротой изнури.

– Буддийское искусство сложное, каноническое, но мастера претворяют её в жизнь в своём стиле. Буддийская тематика народным мастерам близка и очень популярна. Мастера изображают Будду, буддийскую атрибутику, портреты лам, лотосы и др. В декоративно-прикладном искусстве используется много буддийских символов, орнаментов. – Рассказывает Саржана Эрдынеева, экспозиционер выставки. – Например, Бадма-Доржо Тыкшеев – беспалый скульптор. Меня восхитила его скульптура «Хии морин», такая тонкая работа, тончайшая резьба! Языки пламени сделаны в размер игольного ушка. Эржен Буинова представила новые работы – аппликативную танка. Мастер возрождает уже практически забытый жанр «буддийская аппликативная танка». Она сама освоила технику методом проб и ошибок. В технике танка она создаёт благородные по колориту панно.

Онлайн-выставка «Подношение десяти драгоценностей» будет опубликована на сайте министерства культуры Бурятии.

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фестиваль буддизм
 
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