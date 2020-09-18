«Буду стараться делать жизнь людей лучше», - написал Зоригто Батуев в соцсети
Зоригто Батуев, ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин», стал членом Общественной палаты Иркутской области от Законодательного Собрания. Об этом говорится на сайте палаты – здесь приводится список утверждённых членов палаты.
- Здравствуй Общественная палата Иркутской области, я вернулся. Вчера на сессии Законодательного Собрания меня утвердили членом Общественной палаты региона. Благодарю за доверие и буду стараться делать жизнь людей лучше, - написал сам Зоригто Батуев на своей странице в Facebook.
Справка:
Дацан «Тубдэн Даржелин» появился в середине 90-х годов XX века, во времена возрождения традиционных религий России. Настоятелем был назначен лама Сергей Сутаев, который получил участок земли в местности Булуса, что в 5 км от посёлка Усть-Ордынский, и начал возводить дуган (буддийский храм).
В 2002 году на смену Сергею Сутаеву пришёл второй настоятель — лама Саян Гунтупов, который перенёс дацан ближе к посёлку, чтобы он был более доступным для местных жителей. И дацан обосновался на территории посёлка Усть-Ордынский, на удобном ровном участке земли.
В 2011 году был построен Цогчен дуган Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин». К тому времени в штате было шесть лам, включая настоятеля.
В апреле 2015 года дацан возглавил новый и третий по счёту настоятель — лама Зоригто Батуев.
Лама стал членом Общественной палаты Иркутской области
Общество, Фото:
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