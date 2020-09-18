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В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино

В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
Общество,  Фото:pixabay.com
Кинопоказ внеконкурсных работ будет бесплатным

20 сентября лучшие короткометражные работы 7-го фестиваля уличного кино бесплатно покажут в Чите в рамках крупнейшего киносмотра под открытым небом. Показ внеконкурсных работ состоится в 20:00 на площади Ленина.

Фестиваль появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. Ежегодный смотр проходит в летнее время на улицах, стадионах и центральных площадях.

Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссёров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссёров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов. В течение всего фестиваля проходит зрительское голосование в каждом городе. Голоса суммируются по всей стране и на торжественной церемонии закрытия, объявляется народный победитель, который получает главный приз – грант в 1,5 миллиона рублей на полнометражный дебют.

С августа по сентябрь фестиваль охватит более 600 населённых пунктов. На всех площадках будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры городского округа «Город Чита».

Возрастное ограничение 16+
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