Днём максимальная температура воздуха составит +23 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 сентября по республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, утром при прояснении туманы, днём по юго-западу и Прибайкалью местами кратковременные дожди.
Ветер восточный 3-8, днём с переходом на северо-западный, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1+6, местами 2-7 мороза, днём +18-+23, местами +12+17 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2+4, днём +19+21 градус.
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
Общество, Фото:
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