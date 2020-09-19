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В Бурятии температура опускалась до -7 градусов

В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Днём максимальная температура воздуха составит +23 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 сентября по республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, утром при прояснении туманы, днём по юго-западу и Прибайкалью местами кратковременные дожди.

Ветер восточный 3-8, днём с переходом на северо-западный, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1+6, местами 2-7 мороза, днём +18-+23, местами +12+17 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2+4, днём +19+21 градус.
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