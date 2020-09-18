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Российский «ядерный паровозик» назвали «Баргузином»

Российский «ядерный паровозик» назвали «Баргузином»
Общество, 
«Баргузин» может стать ответом на модернизацию ядерного вооружения США

Одним из эффективных ответов на модернизацию американских ядерных сил могло бы стать создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК), сообщает издание «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго». Комплекс получил название «Баргузин». Почему его назвали в честь протекающей в Бурятии реки, впадающей в Байкал, не раскрывается.

«Военно-промышленный курьер» отмечает, что этот вид вооружения нельзя назвать новым, поскольку в Советском Союзе уже использовали БЖРК «Молодец». Однако комплекс сняли с вооружения из-за подписания договора СНВ-2.

«Баргузин» же имеет существенные преимущества как перед предшественником. Издание отмечает, что в отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа «Ярс», маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, «Баргузин» нераспознаваем для космической и наземной разведки.

«Военно-промышленный курьер» отмечает, что в «Баргузине» используются ракеты, которые весят более чем вдвое меньше, чем 15Ж61 у «Молодца». Также издание напоминает, что у новой ракеты дальность полёта составляет 12 тысяч километров, однако меньше полезная нагрузка — не десять, а шесть боевых блоков по 150 килотонн каждый.

«Однако у нее существенно больше возможности преодоления систем ПРО [противоракетной обороны] за счет и короткого активного участка, когда работают маршевые двигатели, и маневрирования, а также аппаратуры радиоэлектронной борьбы», — говорится в статье издания.

В сентябре заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер пообещал, что примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь ядерной модернизации США.


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