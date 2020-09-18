В Иркутской области на реках понизился уровень воды

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В районах продолжает действовать режим повышенной готовности



На всех реках Иркутской области понизился уровень воды. Такое заявление сделал глава МЧС России по региону Вячеслав Федосеенко. Так в Тулуне, по информации на утро, уровень реки Ия понизился на 11 см. В течение суток освободилось от воды 57 приусадебных участков и 5 участков автодорог в шести муниципальных образованиях Тулунского района.



- После того, как вода спадёт, мы обследуем дорогу вместе с подрядчиком, который восстанавливал этот участок трассы. С ним достигнута договоренность о гарантийном ремонте дороги после паводка, если такая необходимость появится, – отметил градоначальник Тулуна Юрий Карих.



В областном центре паводковая ситуация также стабилизируется.



- Что касается реки Ушаковка, то за ночь произошло её снижение на 12 см, прибрежные приусадебные участки освобождаются от воды. Опасности для населения нет. Уровень Иркута до критической отметки не доходил, и сейчас также фиксируется его понижение, – подчеркнул глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.



Продолжает действовать режим повышенной готовности в Шелеховском, Тулунском, Слюдянском, Качугском районах, в Большееланском муниципальном образовании Усольского района, а также в городах Зима, Тулун, Иркутск. В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг оперативной обстановки.



По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 сентября на реке Ие в городе Тулуне ожидается понижение уровня воды ниже критических отметок, на реках Киренге, Лене на участке «Жигалово-Киренск» – повышение уровней воды на 10-30 см, на остальных реках области – преимущественно понижение на 10-30 см. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

