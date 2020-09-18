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В Улан-Удэ пожарные поклонились иконе

В Улан-Удэ пожарные поклонились иконе
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Прошёл молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

17 сентября отмечался праздник образа Божьей Матери, именуемой «Неопалимая купина», - небесной покровительницы пожарных и спасателей. В честь этой иконы в Свято-Троицком храме Улан-Удэ был проведен благодарственный молебен.

Праздничную службу утром провёл иерей Свято-Троицкого храма Константин Языков. Участниками богослужения стали сотрудники МЧС.

Богослужение в честь святыни «Неопалимая Купина» стало традиционным, ежегодно по всей стране 17 сентября пожарные и спасатели собираются в храмах для поклонения иконе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Справка:

В народе верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает от пожара и молний. Российские пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей.

В русской иконописи икона известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в 17 столетии. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь, образована двумя четырехугольниками — зеленым (естественный цвет Купины) и красным (цвет объявшего ее пламени).


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