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В Бурятии рассказали, как применять моющие средства

В Бурятии рассказали, как применять моющие средства
Общество,  Фото:pixabay.com
Советы дали специалисты Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о безопасном применении в быту моющих и дезинфекционных средств.

Перед использованием стоит сначала прочитать указанную на этикетке информацию о химическом составе, назначении, условиях применения и мерах предосторожности.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали надевать перчатки, чтобы средство не попало на кожу. Кроме того, надо беречь глаза.

Не рекомендуется смешивать бытовые средства разного состава. Взаимодействие химических веществ может вызвать не желательные и подчас опасные химические реакции. Если в быту смешать пищевую соду и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения.

При соединении хлорактивных средств (гипохлорит натрия в виде растворов, цианураты в виде таблеток, хлорная известь, хлорамин) с кислотой можно получить быстрое выделение газообразного хлора, что опасно при вдыхании;

Кроме того, нельзя использовать средства, которые содержат спирт около огня или включенных электроприборов. Фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем, отметили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор
 
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