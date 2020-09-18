В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту

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Справка



Традиционные всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе памяти мастера спорта СССР Вячеслава Матвеевича Киселёва проводятся с 2012 года. Первый год они проходили как городские, в 2013 году стали областными, с 2014 года имеют статус всероссийских.



Вячеслав Матвеевич Киселёв – мастер спорта СССР по велоспорту, мастер спорта СССР по биатлону, в дальнейшем тренер и организатор. Он в тяжёлые 90-е годы смог сохранить велосипедную школу в Усолье-Сибирском, которая стала крупным велосипедным центром.







Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе памяти В.М. Киселёва состоятся в Усолье-СибирскомВ Усолье-Сибирском с 18 по 20 сентября проводятся всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «IX Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва». В состязаниях примут участие более 260 сильнейших велогонщиков из различных российских городов, в том числе из Улан-Удэ, Читы, Краснокаменска, Хабаровска, Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Новосибирска, Омска, Тюмени и Новокузнецка.Иркутскую область на всероссийских соревнованиях будут представлять сильнейшие спортсмены. В гонке примут участие члены сборной команды России Дарья Бунеева, Анастасия Пляскина, Денис Максимов и другие.За победу велогонщики поборются в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет.Соревнования проводятся в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум. Индивидуальная гонка на 15 и 25 км состоится 18 сентября на трассе «посёлок Тельма – посёлок Большая Елань». 19 сентября здесь же будет проходить групповая гонка до 100 км. 20 сентября на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском пройдёт гонка-критериум. Торжественное открытие соревнований состоится 18 сентября в 10:00 часов.Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Екатерина Власкина (Самара), секретарь – судья всероссийской категории Елена Шарыгина (Екатеринбург).