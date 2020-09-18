 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту

В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
Общество,  Фото:pixabay.com
На состязания приедут спортсмены из Улан-Удэ, Читы и других городов

Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе памяти В.М. Киселёва состоятся в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском с 18 по 20 сентября проводятся всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «IX Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва». В состязаниях примут участие более 260 сильнейших велогонщиков из различных российских городов, в том числе из Улан-Удэ, Читы, Краснокаменска, Хабаровска, Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Новосибирска, Омска, Тюмени и Новокузнецка.

Иркутскую область на всероссийских соревнованиях будут представлять сильнейшие спортсмены. В гонке примут участие члены сборной команды России Дарья Бунеева, Анастасия Пляскина, Денис Максимов и другие.

За победу велогонщики поборются в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет.

Соревнования проводятся в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум. Индивидуальная гонка на 15 и 25 км состоится 18 сентября на трассе «посёлок Тельма – посёлок Большая Елань». 19 сентября здесь же будет проходить групповая гонка до 100 км. 20 сентября на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском пройдёт гонка-критериум. Торжественное открытие соревнований состоится 18 сентября в 10:00 часов.

Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Екатерина Власкина (Самара), секретарь – судья всероссийской категории Елена Шарыгина (Екатеринбург).

Возрастное ограничение 0+

Справка

Традиционные всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе памяти мастера спорта СССР Вячеслава Матвеевича Киселёва проводятся с 2012 года. Первый год они проходили как городские, в 2013 году стали областными, с 2014 года имеют статус всероссийских.

Вячеслав Матвеевич Киселёв – мастер спорта СССР по велоспорту, мастер спорта СССР по биатлону, в дальнейшем тренер и организатор. Он в тяжёлые 90-е годы смог сохранить велосипедную школу в Усолье-Сибирском, которая стала крупным велосипедным центром.


велоспорт спорт всероссийские соревнования Иркутская область Усолье-Сибирское
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии состоится детский театральный конкурс
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
Общество, 18.09.2020
Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате
В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
Общество, 18.09.2020
Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября
В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
Общество, 18.09.2020
Зампред правительства края назвал её фейком
Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России
Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России
Общество, 18.09.2020
Сергей Каргин победил в весовой категории 73 кг
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
Общество, 18.09.2020
Местному общепиту рекомендовано ограничить время работы
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
Общество, 18.09.2020
Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева
В Иркутской области на реках понизился уровень воды
В Иркутской области на реках понизился уровень воды
Общество, 18.09.2020
В районах продолжает действовать режим повышенной готовности
В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
Общество, 18.09.2020
Кинопоказ внеконкурсных работ будет бесплатным
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
Общество, 18.09.2020
Соревноваться будут 11 осуждённых
Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»
Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»
Общество, 18.09.2020
Мэр Улан-Удэ принял участие в посадке деревьев на Мемориале Победы
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
Общество, 18.09.2020
Осуждённые тренировались самостоятельно
В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева
В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева
Общество, 18.09.2020
Проблемой займётся специальная комиссия
«Подношение десяти драгоценностей» в Бурятии пройдёт без зрителей
«Подношение десяти драгоценностей» в Бурятии пройдёт без зрителей
Общество, 18.09.2020
Крупный фестиваль, посвящённый Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, состоится в понедельник
Лама стал членом Общественной палаты Иркутской области
Лама стал членом Общественной палаты Иркутской области
Общество, 18.09.2020
«Буду стараться делать жизнь людей лучше», - написал Зоригто Батуев в соцсети  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^