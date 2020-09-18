В Иркутской области назвали лауреатов премии губернатора по культуре

Победителей определили в девяти номинациях



Объявлены лауреаты премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. Соответствующий документ подписал глава региона, сообщает пресс-служба минкультуры области.



В этом году на конкурс по присуждению премии было представлено 40 заявок. Отбор кандидатов осуществлялся в два этапа. Оценку достижений проводили независимые эксперты, обладающие значительным опытом работы в сфере культуры и искусства. Они определили победителей в девяти номинациях. Шесть работ являются авторскими и три выполнены творческими коллективами. Размер авторской награды составляет 200 тысяч рублей, коллективной – 300 тысяч рублей.



В направлении «Литературные произведения» премия губернатора Иркутской области присуждена Ивану Козлову за создание книги «Мастера старого Иркутска».



В номинации «Просветительская деятельность» отмечен Максим Куделя за создание проекта «Электронная краеведческая библиотека «Хроники Приангарья».



Победителем в номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» стал Виктор Огиенко. Он создал цикл произведений живописи «Продолжение традиций».



В номинации «Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии» премии удостоен Иван Пахомов за проект «Обычные дети».



Работа иркутского режиссёра Полины Степановой признана лучшей в направлении «Аудиовизуальные произведения». Это документальный фильм «Здесь живёт музыка».



В номинации «Просветительская деятельность» лауреатом стал Владимир Ходий за создание книги «1941-1945. Летопись Иркутской области».



Лауреатами премии губернатора Иркутской области в номинации «Аудиовизуальные произведения» стали Александр Голованов и Мария Аристова. Они создали документальный фильм «Последний подвиг Адмирала. Правда о золотом запасе Колчака».



В номинации «Исполнительская деятельность» победил творческий коллектив, создавший спектакль для глухих и слабослышащих зрителей «Бетховен. Разговорные тетради». Это Владимир Димаков, Наталья Уткина, Анастасия Усольцева, Евгений Кириллов, Артём Яцухно.



За создание музыкального произведения: музыка к пластическому спектаклю «Иваново детство» в номинации «Музыкальные произведения с текстом и без текста» победителями признаны Ян Круль и Владимир Лопаев.

