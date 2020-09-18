В Бурятии батальон ДПС отметил 28-ю годовщину

С начала года сотрудники выявили свыше 33 тысяч нарушений ПДД



Отдельный специализированный батальон дорожно-патрульной службы (ОСБ ДПС) ГИБДД МВД по Бурятии отметил 28-ю годовщину со дня образования. ОСБ ДПС является самым большим структурным подразделением Госавтоинспекции республики.



В торжественной обстановке личный состав и ветеранов службы поздравил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения в Бурятии полковник полиции Павел Югов.



Это подразделение было создано в 1992 году в составе ГИБДД МВД Бурятии. Ежесуточно на обеспечение безопасности дорожного движения выходит 15 экипажей, которые несут службу как на дорогах Улан-Удэ, так и в районах республики.



С начала текущего года сотрудники ОСБ ДПС выявили свыше 33 тысяч нарушений ПДД, в том числе 2190 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. При надзоре за дорожным движением раскрыто 340 преступлений.



В день празднования службы руководство, личный состав и ветераны службы традиционно подвели итоги своей деятельности. Наиболее отличившиеся сотрудники были награждены грамотами и благодарностями. Вручены очередные звания и приведены к присяге молодые сотрудники, сообщили в МВД по Бурятии.









