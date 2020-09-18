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В Бурятии юные лесники состязались на уборке мусора

В Бурятии юные лесники состязались на уборке мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Акция прошла возле Кабанска

В Кабанском районе Бурятии члены школьного лесничества «Зелёный патруль» вместе с сотрудниками Кабанского лесничества и лесхоза очистили лес от мусора. Убирались ребята вблизи села Кабанск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Погода была хорошая, ребятам понравилось работать на свежем воздухе. В процессе уборки они состязались – кто больше соберёт отходов, - рассказывает руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.

Совместными усилиями собрали более 100 кг мусора. В основном отходы – это пластик и стекло.

После уборки ребята вместе с лесниками собирали грибы. Лесники раскрыли свои секреты «тихой охоты» и рассказали о разных видах грибов.

- У нас дети очень активные, энергичные. Приятно смотреть, когда они участвуют в наших мероприятиях с горящими глазами. Это практически наша смена подрастает, - рассказывает участковый лесничий Кабанского лесничества Ирина Орлова.


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