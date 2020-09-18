Акция прошла возле Кабанска
В Кабанском районе Бурятии члены школьного лесничества «Зелёный патруль» вместе с сотрудниками Кабанского лесничества и лесхоза очистили лес от мусора. Убирались ребята вблизи села Кабанск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Погода была хорошая, ребятам понравилось работать на свежем воздухе. В процессе уборки они состязались – кто больше соберёт отходов, - рассказывает руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.
Совместными усилиями собрали более 100 кг мусора. В основном отходы – это пластик и стекло.
После уборки ребята вместе с лесниками собирали грибы. Лесники раскрыли свои секреты «тихой охоты» и рассказали о разных видах грибов.
- У нас дети очень активные, энергичные. Приятно смотреть, когда они участвуют в наших мероприятиях с горящими глазами. Это практически наша смена подрастает, - рассказывает участковый лесничий Кабанского лесничества Ирина Орлова.
В Бурятии юные лесники состязались на уборке мусора
Общество, Фото:
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