В Бурятии юные лесники состязались на уборке мусора

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Акция прошла возле Кабанска



В Кабанском районе Бурятии члены школьного лесничества «Зелёный патруль» вместе с сотрудниками Кабанского лесничества и лесхоза очистили лес от мусора. Убирались ребята вблизи села Кабанск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Погода была хорошая, ребятам понравилось работать на свежем воздухе. В процессе уборки они состязались – кто больше соберёт отходов, - рассказывает руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.



Совместными усилиями собрали более 100 кг мусора. В основном отходы – это пластик и стекло.



После уборки ребята вместе с лесниками собирали грибы. Лесники раскрыли свои секреты «тихой охоты» и рассказали о разных видах грибов.



- У нас дети очень активные, энергичные. Приятно смотреть, когда они участвуют в наших мероприятиях с горящими глазами. Это практически наша смена подрастает, - рассказывает участковый лесничий Кабанского лесничества Ирина Орлова.





