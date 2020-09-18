В Улан-Удэ выберут лучшие сочинения о родном городе

Конкурс проводится в пяти возрастных группах



В Улан-Удэ состоится городской конкурс сочинений «Это мой город!». Принять участие в нём могут учащиеся общеобразовательных учреждений города, воспитанники учреждений дополнительного образования, а также горожане без ограничения возраста. Конкурс проводится с 21 сентября по 9 декабря 2020 года.



Конкурс проводится в 5 возрастных группах:

- учащиеся начальных классов (3-4 классы);

- учащиеся средних классов (5-8 классы);

- старшеклассники (9-11 классы);

- горожане от 18 до 40 лет;

- горожане от 41 года и старше.



В рамках общей темы «Это мой город!» участники могут выбрать следующие подтемы: «Улан-Удэ – Бурятии моей звезда», «Дорогие сердцу места», «Ими славится город», «Улан-Удэ – взгляд в будущее», «Так создавался город», «Улица моего детства». Подтему также можно сформулировать самостоятельно, как и выбор жанра сочинения.



Сочинение предоставляется в печатном виде. В рукописном виде принимается только от пожилых людей, не владеющих навыками работы на компьютере. Работы необходимо направить на e-mail: 21-79-90@inbox.ru, либо принести сочинения в музей истории Улан-Удэ.



Члены жюри в соответствии с критериями оценки творческих работ определят по три победителя в каждой возрастной группе. Победителей наградят дипломами и благодарственными письмами. Награждение победителей пройдёт в конце декабря 2020 года. О дате будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба музея истории города.



Возрастное ограничение 6+

