В Бурятии наградили лучших лесников

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Ко дню лесника наградили лучших в профессии



Ежегодно в третье воскресенье сентября празднуется день работников леса. 18 сентября, состоялось награждение лучших сотрудников лесной отрасли Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства



Сотрудникам лесной отрасли – от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников и главных лесничих — были вручены знаки отличия, почетные грамоты министерства природных ресурсов РФ, благодарственные письма главы Бурятии и Народного Хурала.



Почётным званием «Заслуженный работник лесного хозяйства Бурятии» награждён главный лесничий Бичурского лесничества, Сергей Мотовилов. Лесному хозяйству Сергей Георгиевич служит уже 37 лет. Он занимал должности мастера, инженера охраны и защиты леса, главного лесничего лесничества. Не раз возглавлял тушение крупных лесных пожаров, проявляя при этом мужество.



Профессия лесника – это не только тушение лесных пожаров, это еще и цифровизация лесного фонда, борьба с незаконными рубками и вредителями, постоянное восстановление лесов, отвод лесосек и контроль за лесопользователями, а также воспитание подрастающего поколения, учёт земель. В лесном хозяйстве Бурятии День работников леса отмечают более 2000 сотрудников: это сотрудники 37 лесничеств, специалисты 28 лесхозов, лесной спецназ и работники «Лесресурс».



День работников леса ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября, начиная с 1977 года. В Бурятии площадь лесного фонда 27 млн гектаров – это более 80% от общей площади республики.





