 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии стартовал конкурс чтения стихов Владимира Липатова

В Бурятии стартовал конкурс чтения стихов Владимира Липатова
Общество,  Фото:pixabay.com
К участию приглашаются все желающие

В Бурятии объявлено о конкурсе чтецов, посвящённом 80-летию со Дня рождения народного поэта республики Владимира Викторовича Липатова «Время моё не погасло: и любовь, и стихи…». Участниками могут стать все желающие независимо от места проживания в возрастных категориях: дети 5-10 лет; подростки 11-16 лет; молодёжь 17-35 лет; взрослые 36 лет и старше.

На конкурс принимаются видеозаписи выступлений с чтением произведений Владимира Липатова, снятые на статичную камеру. Заявка и видео направляются на электронный адрес музея истории города Улан-Удэ (217990@inbox.ru) по 30 сентября 2020 года.

Работа жюри и подведение итогов состоится с 1 октября по 9 октября. Жюри будет оценивать сценическую культуру (внешний вид, собранность, манеры); исполнительское мастерство (жесты, мимика, степень эмоционального воздействия); выразительность чтения (дикция, культура произношения, интонирование); знание текста произведения и его соответствие возрасту.

В каждой возрастной номинации присуждаются три призовых места, которые отметят дипломами. Участники получат дипломы за участие. Руководителей, подготовивших детей, поощрят благодарственными письмами. Об этом сообщает пресс-служба музея истории Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
конкурс чтецы чтение поэзия музей истории города литература Бурятия Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
В Иркутской области проведут всероссийские соревнования по велоспорту
Общество, 18.09.2020
На состязания приедут спортсмены из Улан-Удэ, Читы и других городов
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Общество, 18.09.2020
Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
В Бурятии состоится детский театральный конкурс
Общество, 18.09.2020
Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате
В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
В Улан-Удэ определят чемпиона ДФО по боксу среди мужчин
Общество, 18.09.2020
Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября
В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
Общество, 18.09.2020
Зампред правительства края назвал её фейком
Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России
Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России
Общество, 18.09.2020
Сергей Каргин победил в весовой категории 73 кг
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
Общество, 18.09.2020
Местному общепиту рекомендовано ограничить время работы
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
Общество, 18.09.2020
Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева
В Иркутской области на реках понизился уровень воды
В Иркутской области на реках понизился уровень воды
Общество, 18.09.2020
В районах продолжает действовать режим повышенной готовности
В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
В Чите в первый раз пройдёт фестиваль уличного кино
Общество, 18.09.2020
Кинопоказ внеконкурсных работ будет бесплатным
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
В Бурятии выберут «Мисс УИС»
Общество, 18.09.2020
Соревноваться будут 11 осуждённых
Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»
Игорь Шутенков: «Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось»
Общество, 18.09.2020
Мэр Улан-Удэ принял участие в посадке деревьев на Мемориале Победы
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
Общество, 18.09.2020
Осуждённые тренировались самостоятельно
В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева
В Улан-Удэ разваливается новый асфальт на Трубачеева
Общество, 18.09.2020
Проблемой займётся специальная комиссия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^