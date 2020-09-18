В Бурятии стартовал конкурс чтения стихов Владимира Липатова

К участию приглашаются все желающие



В Бурятии объявлено о конкурсе чтецов, посвящённом 80-летию со Дня рождения народного поэта республики Владимира Викторовича Липатова «Время моё не погасло: и любовь, и стихи…». Участниками могут стать все желающие независимо от места проживания в возрастных категориях: дети 5-10 лет; подростки 11-16 лет; молодёжь 17-35 лет; взрослые 36 лет и старше.



На конкурс принимаются видеозаписи выступлений с чтением произведений Владимира Липатова, снятые на статичную камеру. Заявка и видео направляются на электронный адрес музея истории города Улан-Удэ (217990@inbox.ru) по 30 сентября 2020 года.



Работа жюри и подведение итогов состоится с 1 октября по 9 октября. Жюри будет оценивать сценическую культуру (внешний вид, собранность, манеры); исполнительское мастерство (жесты, мимика, степень эмоционального воздействия); выразительность чтения (дикция, культура произношения, интонирование); знание текста произведения и его соответствие возрасту.



В каждой возрастной номинации присуждаются три призовых места, которые отметят дипломами. Участники получат дипломы за участие. Руководителей, подготовивших детей, поощрят благодарственными письмами. Об этом сообщает пресс-служба музея истории Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 0+

