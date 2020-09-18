Станция переливания крови нуждается в донорах
Республиканская станция переливания крови нуждается в донорской крови. «Донорский светофор» горит красным. На сайте организации указано, что станция нуждается в запасах I и II группах крови обоих резус-факторов, а также VI «+».
- Бурятская республиканская станция переливания крови продолжает работать в период карантина и призывает вас не прекращать донации в этот период. Потребность в крови и её компонентах остаётся прежней, и мы надеемся, что совместными усилиями сможем обеспечить всех нуждающихся, - сообщают представители станции переливания крови.
Служба крови Бурятии предлагает донорам воспользоваться официальным адресным приглашением на донацию. Для получения приглашения необходимо написать свои данные (ФИО, дату рождения) до 15:00 накануне предполагаемого визита на нашу почту:
- донорам из г. Улан-Удэ - okdk_brspk@mail.ru;
- донорам из п. Нижнеангарск brspk_nizh@mail.ru.
Для удобства запись на приём также ведется через сайт brspk03.ru.
К донорству не могут быть допущены лица, имеющие следующие симптомы: повышение температуры тела, кашель (часто сухой), затруднённое дыхание.
«Донорский светофор» в Бурятии горит красным
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