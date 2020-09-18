Гиревик Бурятии завоевал «золото» на первенстве России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сергей Каргин победил в весовой категории 73 кг



В Санкт-Петербурге проходит первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (19-22 года). Первый день соревнований, 17 сентября, принёс Бурятии золотую медаль.



Победителем первенства в весовой категории 73 кг стал спортсмен из Кабанского района, мастер спорта международного класса Сергей Каргин. В упражнении длинный цикл Сергей показал 76 подъёмов.



Тренирует спортсмена Андрей Рассадин и Ярослав Каргин. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

