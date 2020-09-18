Объявлен районный конкурс открыток
В Тарбагатайском районе Бурятии объявлен конкурс «Открытка для бабушки». Конкурс приурочен ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.
В конкурсе участвуют дети дошкольного и младшего школьного возраста. мероприятие проводится с 17 сентября по 4 октября.
- Сделайте открытку для любимых бабушки и дедушки, - призывают в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Для участия необходимо приложить фотографию работы, ФИО, возраст, место жительства, место учёбы и опубликовать в социальную сеть https://vk.com/club82342715. Обязательно необходимо указать хэштег #Тарбагатайскийрайон #КонкурсОткрыткадлябабушки
- А открытку подарите своим бабуле и дедуле! – отмечают организаторы.
Победителей в конкурсе ждут подарки и дипломы.
Юных жителей Бурятии призывают сделать открытки для бабушек
Общество, Фото:
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