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Автоматический библиотекарь появился в Иркутске

Автоматический библиотекарь появился в Иркутске
Общество,  Фото:irkobl.ru
Цена современного оборудования – 1,2 млн рублей

В областной юношеской библиотеке имени Уткина в Иркутске начали автоматическое обслуживание читателей. Там установлено современное оборудование, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

С помощью рабочей станции библиотекаря пользователям выдают электронные читательские билеты, на книги наносят радиометки. Все издания учреждения, а их 120 тысяч, находятся в открытом доступе. Читатели сами их выбирают. Оформить выдачу книг или сдать их можно с помощью автоматической станции самообслуживания, без участия библиотекаря.

На выходе из учреждения находятся противокражные ворота. Они подают сигнал, когда кто-то пытается вынести книги, не оформленные в электронном читательском билете. Также ворота позволяют вести автоматизированный учёт посетителей библиотеки.

Также учреждение приобрело станцию автоматизированной инвентаризации и поиска книг. Обычно процесс учёта книжного фонда занимает несколько месяцев, а иногда затягивается на год. С помощью станции и нанесённых на книги радиометок провести полную инвентаризацию можно за несколько часов. Также эта система поможет быстро найти на стеллажах нужную книгу.

Ещё одна покупка библиотеки - стерилизатор книг. В нём обеззараживают издания, которые сдали читатели.

Средства на приобретение техники были выделены из областного бюджета. Комплекс радиочастотного оборудования стоит 1,2 млн рублей. 1,1 млн рублей – необходимое расходное оборудование – электронные читательские билеты и радиометки для книг.

- Радиочастотное оборудование позволит облегчить труд библиотекарей и сделать посещение читателей автономным. Сейчас мы завершаем наладку системы. Специалистам необходимо нанести радиометки на все 120 тысяч книг, которые есть в библиотеке. Сейчас они есть только на 1,5 тысячах изданий, - сказала директор библиотеки Ирина Тябутова.

В этом году областная библиотека имени Уткина уже приобрела книги на 450 тысяч рублей, в ближайшее время на эти цели будет направлено ещё 150 тысяч рублей. Специалисты просят читателей подсказать им, какие издания были бы интересны и наиболее востребованы.

Летом в учреждении провели капитальный ремонт. На эти цели также из областного бюджета было направлено 1,6 млн рублей. В здании заменили системы отопления и вентиляции, обновили полы, создали современное освещение. Увеличена функциональность помещений, обновлён внутренний дизайн. Для посетителей созданы уютные места для чтения с доступом в Интернет, появились аудитории для лекций, сценическая площадка для творческой молодёжи.


библиотека
 
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