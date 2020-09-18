 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания

Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В 70-е годы по Бурятии распространялись движущиеся пески

В Улан-Удэ на стене здания автономного учреждения «Лесресурс» лесники установили мемориальную доску в память о ветеране лесного хозяйства Анне Зверьковой. Анна Ивановна посвятила лесному делу 52 года, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Жизненный путь Анны Зверьковой является ярким примером беззаветной преданности любимому делу. Анна Ивановна внесла неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства Бурятии. Благодаря её таланту и профессионализму, лесное хозяйство республики шагнуло далеко вперед, - отметил руководитель «Лесресурс» Александр Молчанов.

Один из самых ярких примеров её деятельности – решение проблемы движущихся песков в Бурятии в 70-е годы. Это природное явление, при котором быстро распространяются большие песчаные массивы, лишенные растительности. Они заносят и осушают пашни, пастбища и луга, наносят вред природе и выводят из почвы полезные элементы. Над Бурятией нависла угроза превращения плодородных земель в пустыню.

Именно Анна Ивановна предложила закрепить движущиеся пески путём облесения. Первыми экспериментальными площадками стали Баргузинский и Курумканские районы. Она организовала доставку со своей родины, Барнаула двух вагонов саженцев алтайской облепихи.

Впоследствии облепиха была высажена на закреплении песков во многих лесничествах и в гослесфонде. Семена алтайской облепихи, которая так хорошо прижилась в Бурятии, разнесли птицы. Так облепиха распространилась по всей республике. Сегодня её плоды едят и люди, и животные.

Сейчас в Бурятии движущихся песков не осталось. Все они закреплены путем посадки корнеотпрысковых кустарников.

В 1976 Анна Ивановна организовала при Иволгинском лесхозе семеноводческую станцию, где лесники могли заниматься заготовкой, обработкой, хранением и доведением семян до посевной кондиции. А через семь лет Анна Ивановна возглавила Бурятскую зональную лесосеменную станцию.

Анна Ивановна единственная в Бурятии дважды удостоена знаков «За сбережение и приумножение лесных богатств Российской Федерации», награждена знаками Х, ХХ, ХХХ лет безупречной службы в Государственной лесной охране.


мемориальная доска лесное хозяйство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
Общество, 18.09.2020
Московские трамваи приехали на грузовых машинах
Автоматический библиотекарь появился в Иркутске
Автоматический библиотекарь появился в Иркутске
Общество, 18.09.2020
Цена современного оборудования – 1,2 млн рублей
Мэр Улан-Удэ: Все дворы ремонтируются под контролем горожан
Мэр Улан-Удэ: Все дворы ремонтируются под контролем горожан
Общество, 18.09.2020
Игорь Шутенков проверил ремонт дворов в Октябрьском районе
Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания
Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания
Общество, 18.09.2020
В 70-е годы по Бурятии распространялись движущиеся пески
«Не уехать»: Улан-удэнцы жалуются на отсутствие маршруток вечером
«Не уехать»: Улан-удэнцы жалуются на отсутствие маршруток вечером
Общество, 18.09.2020
Горожане разгневаны, что не могут вечером добраться до дома  
В Бурятии определили лучших газодымозащитников
В Бурятии определили лучших газодымозащитников
Общество, 18.09.2020
Все испытания пожарные проходили в специальных аппаратах
Бурятский омбудсмен: «Про ковид в аэропорту не слышали»
Бурятский омбудсмен: «Про ковид в аэропорту не слышали»
Общество, 18.09.2020
Непростая ситуация наблюдалась утром в аэропорту
В Улан-Удэ преобразят дома чиновника и отставного солдата
В Улан-Удэ преобразят дома чиновника и отставного солдата
Общество, 18.09.2020
По проекту «Старый город» преобразят фасады ещё четырех домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^