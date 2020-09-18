Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В 70-е годы по Бурятии распространялись движущиеся пески



В Улан-Удэ на стене здания автономного учреждения «Лесресурс» лесники установили мемориальную доску в память о ветеране лесного хозяйства Анне Зверьковой. Анна Ивановна посвятила лесному делу 52 года, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Жизненный путь Анны Зверьковой является ярким примером беззаветной преданности любимому делу. Анна Ивановна внесла неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства Бурятии. Благодаря её таланту и профессионализму, лесное хозяйство республики шагнуло далеко вперед, - отметил руководитель «Лесресурс» Александр Молчанов.



Один из самых ярких примеров её деятельности – решение проблемы движущихся песков в Бурятии в 70-е годы. Это природное явление, при котором быстро распространяются большие песчаные массивы, лишенные растительности. Они заносят и осушают пашни, пастбища и луга, наносят вред природе и выводят из почвы полезные элементы. Над Бурятией нависла угроза превращения плодородных земель в пустыню.



Именно Анна Ивановна предложила закрепить движущиеся пески путём облесения. Первыми экспериментальными площадками стали Баргузинский и Курумканские районы. Она организовала доставку со своей родины, Барнаула двух вагонов саженцев алтайской облепихи.



Впоследствии облепиха была высажена на закреплении песков во многих лесничествах и в гослесфонде. Семена алтайской облепихи, которая так хорошо прижилась в Бурятии, разнесли птицы. Так облепиха распространилась по всей республике. Сегодня её плоды едят и люди, и животные.



Сейчас в Бурятии движущихся песков не осталось. Все они закреплены путем посадки корнеотпрысковых кустарников.



В 1976 Анна Ивановна организовала при Иволгинском лесхозе семеноводческую станцию, где лесники могли заниматься заготовкой, обработкой, хранением и доведением семян до посевной кондиции. А через семь лет Анна Ивановна возглавила Бурятскую зональную лесосеменную станцию.



Анна Ивановна единственная в Бурятии дважды удостоена знаков «За сбережение и приумножение лесных богатств Российской Федерации», награждена знаками Х, ХХ, ХХХ лет безупречной службы в Государственной лесной охране.





