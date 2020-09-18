Мэр Улан-Удэ: Все дворы ремонтируются под контролем горожан

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Игорь Шутенков проверил ремонт дворов в Октябрьском районе



В Улан-Удэ подходит к завершению капитальный ремонт 56 дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда». Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал в трёх дворах Октябрьского района, где проверил, все ли пожелания горожан учли подрядчики.



Самая большая территория двора по улице Мокрова 19-25. Изначальный проект здесь претерпел ряд изменений, потому что жители вносили по ним предложения. По просьбе жильцов была пересажена десятиметровая берёза, которая не позволяла расширить проезд во дворе дома и сделать тротуар. Дерево пересадили при помощи агрегата-пересадчика. Жители довольны работой подрядной организации, отмечая, что рабочие прислушиваются к просьбам, делают свою работу качественно и аккуратно.



- Если бы всё было хорошо, можно было бы не выезжать во дворы. В этом году мы поставили под ремонт 56 дворовых территорий. Есть нарекания, но жильцы почему-то очень хорошо защищают подрядчика. Говорят, что идёт навстречу: ошибки исправляет, замечания устраняет, жильцов слушает. В самом начале лета, после торгов, мы провели со всеми подрядчиками инструктаж: какие условия будут, что будем требовать и как мы будем принимать работу. Завершается сезон, и мы начинаем принимать работы. До 1 октября у всех ещё есть время исправить какие-то недочёты, – сказал мэр.



К подрядчику были предъявлены замечания по части обустройства тротуаров и пешеходных дорожек.



- На этом дворе по улице Мокрова проектно-сметной документацией предусмотрено порядка 8,5 тысяч кв. м асфальтирования. Объём работы большой, было много вопросов по стояночным и парковочным местам. Дизайн-проект не раз корректировался по пожеланиям жителей, – сообщил заместитель директора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.



В настоящее время благоустройство этого двора завершено: проезды и тротуары заасфальтированы, установлено 18 скамеек и урн, выровнены все люки, осталось только убрать территорию и устранить недочёты.



Следующий двор по улице Жердева, 40. Здесь подрядчик по просьбе дворового инструктора Павла Клюева, который работает свыше 10 лет в 43-44 кварталах, сохранил баскетбольную площадку. На время ремонта стойку с баскетбольным щитом демонтировали, а потом снова вернули на место. Строители постарались и по просьбе инструктора и детей занизили бордюры возле щита, чтобы игроки не спотыкались и не падали во время игры, а также сделали ровный асфальт на самой площадке. Сейчас на новой площадке играют дети всех 40-х кварталов.



Двор по улице Краснофлотская, 42 не ремонтировался 40 лет. Его благоустроят в следующем году. Он попал в список дворов, которые отремонтируют по нацпроекту «Жильё и городская среда».



- Здесь у нас ямы на яме. Везде ухабы, асфальт разбитый. Машин больше стало, ставят даже к подъезду. Надо нам парковку увеличить. Дизайн-проект нас устраивает. Мы заявку подавали ещё три года назад. Нас откладывали. Мы очень рады тому, что в следующем году отремонтируют двор, – сообщила Нина Дёмина, старшая по дому №42 по улице Краснофлотская.



Мэр Игорь Шутенков отметил, что ремонт дворов идёт с учетом мнения горожан.



- На следующий год мы запланировали ещё 52 дворовых территорий. Вот одна из этих дворовых территорий. Сюда попадает пять многоквартирных домов. Сам дизайн-проект уже обсуждался с жителями, с управляющими компании. Несмотря на это, в ходе работы всё равно вносятся изменения: где-то расширяется парковка, где-то переносятся тротуары с одного места на другое, где-то передвигается скамейка в более удобное для жителей место. Меняем, чтобы удобно было нашим горожанам, – подчеркнул мэр.



Кроме того, при благоустройстве дворовых территорий помогают и депутаты. По наказам депутатов во дворах появляются игровые, детские, спортивные площадки.



- Чтобы двор стал местом, где жители могут заниматься физкультурой и спортом, общаться. Во всех дворах перед тем, как начать благоустройство, мы делаем ревизии совместно с ресурсоснабжающими организациями и районными администрациями, чтобы потом не вскрывать свежий асфальт, – подчеркнул Игорь Шутенков.



Как отметил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев, горожане принимают активное участие в программе.



- Улан-Удэ, Бурятия – один из немногих регионов, который с жителей не требует денежного участия. Все это идёт с федеральных денег, с федерального бюджета, – подчеркнул он.



Напомним, работы идут по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2019 г.» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году на ремонт 56 дворов выделено 104,3 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

