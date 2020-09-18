Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева



За высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие спорта в Дальневосточном федеральном округе благодарственными письмами были награждены чемпион и бронзовые призёры чемпионата Европы по спортивной борьбе-2020 Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова.



Благодарностями за подписью заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева спортсменов наградил главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.



- Таких результатов наша борьба не показывала никогда: чтобы разом столько медалей и такого уровня. У нас четыре медали чемпионата Европы разом впервые в истории республики. Золота у нас не было 38 лет, – отмечал в феврале глава республики Алексей Цыденов.



Чемпионат Европы по спортивной борьбе прошёл в Риме в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

