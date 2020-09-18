Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева
За высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие спорта в Дальневосточном федеральном округе благодарственными письмами были награждены чемпион и бронзовые призёры чемпионата Европы по спортивной борьбе-2020 Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова.
Благодарностями за подписью заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева спортсменов наградил главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.
- Таких результатов наша борьба не показывала никогда: чтобы разом столько медалей и такого уровня. У нас четыре медали чемпионата Европы разом впервые в истории республики. Золота у нас не было 38 лет, – отмечал в феврале глава республики Алексей Цыденов.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе прошёл в Риме в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Борцов Бурятии поблагодарил полпред президента в ДФО
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