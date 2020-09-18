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В Бурятии определили лучших газодымозащитников

В Бурятии определили лучших газодымозащитников
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Все испытания пожарные проходили в специальных аппаратах

В пожарно-спасательной части № 5 прошёл смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» (ГДЗС) и «Лучший газодымозащитник», сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Бурятии.

- Данные соревнования в этом году мы решили усложнить, если раньше участники проходили этапы отдельно, то в этом году каждое звено проходит весь комплекс упражнений сразу и в аппаратах, - отметил судья соревнований Олег Романов.

Сложность комплекса упражнений заключается в том, что все испытания от первого до последнего этапа спасатели проходят, находясь в аппаратах средств индивидуальной защиты органов дыхания При этом при выполнении учитывается не только правильность исполнения, но и скорость.


Как отмечают специалисты, при отработке таких упражнений, как боевое развертывание, подъем по трёхколенной лестнице в окно второго этажа и вязка двойной спасательной петли, сложностей обычно не возникает, то найти пострадавшего в дымокамере – задача не из лёгких.

По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом:

1 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части (ПСЧ) №56 (Владимир Радикальцев, Владимир Неволин, Валерий Никонов, Дмитрий Фролов);

2 место – звено ГДЗС ПСЧ-1 (Максим Гончаров, Михаил Семенников, Владимир Барляев, Алексей Кожемякин);

3 место – звено ГДЗС ПСЧ-3 (Вячеслав Баженов, Сергей Овчиников, Юрий Колмогоров, Кирилл Мисюркеев).

Лучшим газодымозащитником в этом году стал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 56 Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Неволин.


пожарные конкурс
 
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