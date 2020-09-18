В Бурятии волонтёры убрались в музее и покрасили памятники

Благоустройство прошло в селе Эдэрмэг



В рамках благотворительной акции «Неделя добра» в кижингинском селе Эдэрмэг волонтёры совершают добрые дела. Добровольцы убрались в музее, покрасили и побелили три памятника: «Павшим в Великой Отечественной войне», «6 коммунарам», и памятник Хоца Намсараеву.



Краску и известь предоставила администрация муниципального образования «Верхнекижингинский сомон», сообщили в группе «Кижинга-инфо. 24/7».



- Спасибо волонтёрам, - заключили в группе.

