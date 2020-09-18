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В Бурятии волонтёры убрались в музее и покрасили памятники

В Бурятии волонтёры убрались в музее и покрасили памятники
Общество,  Фото:"Кижинга-инфо"
Благоустройство прошло в селе Эдэрмэг

В рамках благотворительной акции «Неделя добра» в кижингинском селе Эдэрмэг волонтёры совершают добрые дела. Добровольцы убрались в музее, покрасили и побелили три памятника: «Павшим в Великой Отечественной войне», «6 коммунарам», и памятник Хоца Намсараеву.

Краску и известь предоставила администрация муниципального образования «Верхнекижингинский сомон», сообщили в группе «Кижинга-инфо. 24/7».

- Спасибо волонтёрам, - заключили в группе.
волонтеры благоустройство памятник
 
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