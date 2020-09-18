Вопрос решался через суд
63- летняя жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на сына, отказавшего ей в материальной поддержке.
Установлено, что заявительница нетрудоспособна и нуждается в материальной помощи. Сын, обладая материальными средствами, отказывался от обязанности по содержанию матери.
- Учитывая, что заявительница от выполнения родительских обязанностей не уклонялась, родительских прав по решению суда не была лишена, прокурор района в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обратился с иском в суд о взыскании алиментов на содержание родителя, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав мужчину выплачивать ежемесячно алименты на содержание матери в размере 2,5 тысячи рублей с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Бурятии.
Решение суда в законную силу не вступило.
Жителя Бурятии обязали выплачивать алименты престарелой матери
Общество, Фото:
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