Жителя Бурятии обязали выплачивать алименты престарелой матери

Вопрос решался через суд



63- летняя жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на сына, отказавшего ей в материальной поддержке.



Установлено, что заявительница нетрудоспособна и нуждается в материальной помощи. Сын, обладая материальными средствами, отказывался от обязанности по содержанию матери.



- Учитывая, что заявительница от выполнения родительских обязанностей не уклонялась, родительских прав по решению суда не была лишена, прокурор района в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обратился с иском в суд о взыскании алиментов на содержание родителя, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав мужчину выплачивать ежемесячно алименты на содержание матери в размере 2,5 тысячи рублей с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Бурятии.



Решение суда в законную силу не вступило.

