 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

Жителя Бурятии обязали выплачивать алименты престарелой матери

Жителя Бурятии обязали выплачивать алименты престарелой матери
Общество,  Фото:pixabay.com
Вопрос решался через суд

63- летняя жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на сына, отказавшего ей в материальной поддержке.

Установлено, что заявительница нетрудоспособна и нуждается в материальной помощи. Сын, обладая материальными средствами, отказывался от обязанности по содержанию матери.

- Учитывая, что заявительница от выполнения родительских обязанностей не уклонялась, родительских прав по решению суда не была лишена, прокурор района в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обратился с иском в суд о взыскании алиментов на содержание родителя, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав мужчину выплачивать ежемесячно алименты на содержание матери в размере 2,5 тысячи рублей с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Бурятии.

Решение суда в законную силу не вступило.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьник угнал автомобиль
В Улан-Удэ школьник угнал автомобиль
Общество, 18.09.2020
Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество, 18.09.2020
Осадков в Бурятии не ожидается
В Улан-Удэ выбрали лучшие цветники образовательных учреждений
В Улан-Удэ выбрали лучшие цветники образовательных учреждений
Общество, 17.09.2020
Подведены итоги смотра-конкурса ландшафтного дизайна
В Иркутской области проведут фестиваль семей со слабослышащими детьми
В Иркутской области проведут фестиваль семей со слабослышащими детьми
Общество, 17.09.2020
В рамках мероприятия участники сдадут нормативы ГТО
Забайкальский «триллер» одержал победу на фестивале анимации
Забайкальский «триллер» одержал победу на фестивале анимации
Общество, 17.09.2020
Пластилиновую страшилку сняли воспитанники Балейского центра «Маяк»
Ориентировщики Бурятии планируют поездку на первенство России
Ориентировщики Бурятии планируют поездку на первенство России
Общество, 17.09.2020
Кандидатов в сборную отберут по результатам тренировок
В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
Общество, 17.09.2020
Мероприятие проводилось в дистанционном формате
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Общество, 17.09.2020
«Encore fest 2020» планирует собрать более 20 тысяч представителей младшего поколения
В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах
В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах
Общество, 17.09.2020
Из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены Тэгдинская СОШ и Кижингинская школа-интернат
В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
Общество, 17.09.2020
Проект «Движение к совершенству» призван восстановить интерес молодёжи к танцевальному спорту
Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Общество, 17.09.2020
Жюри отметило её проект о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны
В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
Общество, 17.09.2020
В настоящее время работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками
В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
Общество, 17.09.2020
Среди уникальных экспонатов, например, ступня Будды будущего Майтреи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^