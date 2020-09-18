В районе Бурятии напомнили о безопасности детей-пассажиров

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В мероприятии участвовал глава села



В Хоринском районе Бурятии глава сельской администрации принял участие в профилактическом мероприятии в поддержку безопасности детей на дороге. Вместе с сотрудниками полиции Юрий Ширабдоржиев напомнил гостям и жителям района об ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей.



Местом проведения акции стала одна из центральных улиц села Хоринск, где по решению районной комиссии по безопасности дорожного движения недавно был установлен баннер, напоминающий о важности ношения светоотражающих элементов и применения детских удерживающих устройств. Именно эти два вопроса детской безопасности стали основной темой профилактических бесед с водителями.



Автоинспекторы и представители органов местного самоуправления рассказали взрослым и детям о принципе действия светоотражателей и правилах размещения светоотражающих элементов на верхней одежде. Родителей юных пассажиров предупредили о недопустимости пренебрежения безопасностью ребёнка в автомобиле.



- Даже во время поездки на небольшие расстояния малыш должен перевозиться в автокресле, - призвали сотрудники ГИБДД. - А вы, как водитель, обязаны соблюдать Правила дорожного движения.



В завершении мероприятия глава администрации Юрий Ширабдоржиев отметил, что обеспечение безопасности на дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности и входят в число важнейших задач, находящихся на постоянном контроле властей всех уровней и общества в целом.

