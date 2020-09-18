Возбуждено уголовное дело
Утром 15 сентября в дежурную часть Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил об угоне автомобиля со стоянки возле жилого дома по проспекту Строителей.
Автомобиль был обнаружен полицейскими брошенным во дворе дома по улице Ключевская.
По отпечаткам пальцев установлен и задержан 17-летний школьник, неоднократно совершавший подобные преступления. Задержанный пояснил, что вскрыл и завёл автомобиль с помощью ножниц. Полицейские отмечают, что машина не была оборудована защитными устройствами.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ школьник угнал автомобиль
Происшествия, Фото:
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