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В Улан-Удэ студенты побывали спасателями

В Улан-Удэ студенты побывали спасателями
Общество,  Фото:предоставлено студентами ВСГУТУ
4 человека были спасены при совместном патрулировании студенческого отряда «Атлант» и спасателей городской службы

В Улан-Удэ продолжается проект «Вода — безопасная территория». В ходе него студенческий пожарно-спасательный отряд ВСГУТУ «Атлант» совместно с управлением по ЧС администрации Улан-Удэ проводили рейды по спасению людей на воде. 

Так, летом совместно со спасателями поисково-спасательной службы Улан-Удэ прошло более 26 совместных рейдов на городских реках, в ходе которых было проведено более 500 профилактических бесед. 
 
Также во время рейдов раздали более 1000 памяток. Особое внимание здесь уделялось детям, находящимся без надзора взрослых на акваториях города. Протяженность этой линии составляет 40 км. 
 
- Этим летом мы выходили на рейды совместно с матросами водной станции и проводили обход несанкционированных мест купания горожан. Их на самом деле оказалось немало. Мы проводили беседы с детьми, с лицами в состоянии алкогольного опьянения, раздавали листовки, обучающие безопасному поведению на воде, – рассказывает студент технологического колледжа, обучающийся по специальности «Защита в ЧС», Александр Бутуханов. 
  


В Улан-Удэ до сих пор нет санкционированного пляжа. Поэтому особенно в жаркие дни рейды усиливаются. Всего в рейдах принимало участие 30 спасателей-студентов. 

- Выходные и праздничные дни - самое опасное время. Люди выпивают и их тянет к воде. Самые опасные места, где обычно тонут люди – протока Степная, район Автовокзала и карьер в поселке Тулунжа, – говорит спасатель I класса городской поисково-спасательной службы, координатор проекта «Вода — безопасная территория» Сергей Сергеев.

- Мы ждали лодку, которая должна была нас забрать после окончания дежурства, услышали крики и рванули туда. Подбежав ближе, увидели тонущего мужчину, один из студентов – Алексей Жигжитов, недолго думая, схватил спасжилет и прыгнул в воду за мужчиной, подплыв ближе, он немного растерялся, попытался удержать уже уходившего под воду мужчину, который от страха пару раз попытался удержаться за него. Но в этот момент уже подплыли остальные спасатели, и мы вытащили пострадавшего на берег, оказали первую помощь, сделали быстрый массаж ног, вызвали скорую помощь и отправили мужчину в больницу вместе с семьёй, – вспоминает один из случаев спасения Александр Бутуханов.

Общее количество спасенных на водных объектах города за истёкший период - с 1 июня – 1 сентября 2020 года - составило 17 человек (АППГ-12), из них четверо были спасены при совместном патрулировании отряда «Атлант» и спасателей городской службы.

Работа в этом направлении будет продолжена в новом купальном сезоне, так как данное сотрудничество показало высокую эффективность. Авторы проекта намерены продолжать взаимодействие в рамках производственной практики студентов. Так, 40% личного состава городской поисково-спасательной службы – это члены отряда «Атлант».

Проект «Вода — безопасная территория» состоялся в рамках гранта «Добрые дела – любимому городу» в целях совершенствования организации безопасности людей на водных объектах и повышения эффективности проведения профилактической работы с населением.


студенты
 
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