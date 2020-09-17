В Улан-Удэ дали объяснения, зачем повысили цену проезда в трамваях

У МУП «Управления трамвая» нашлось сразу несколько «но»
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Улан-Удэнский совет депутатов принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Проезд в маршрутках вырастет с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18 рублей.
В соцсетях активно критикуют подорожание проезда в трамваях. Этого предлагали как раз избежать, в таком случае трамваи стали бы более выгодным транспортом, и пассажиропоток возрос. Звучит мнение, что повышение тарифа на проезд в трамваях «продавили» в угоду маршрутчиков, чтобы они не потеряли пассажиров.
Накануне ситуацию прокомментировал директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.
- Сохранение тарифа в 15 рублей, и соответственно, создание разницы в тарифе с автобусом в 9 рублей приведёт, по нашим оценкам, к росту пассажиров в трамвае, что с одной стороны, конечно, не может не радовать. Но, - сказал он.
По словам Санжанова, в таком случае город столкнётся с нехваткой вагонов и водителей.
- Резкий рост пассажиров приведёт к созданию некомфортных условий поездки, значительно повысится плотность пассажиров в вагонах. Ожидаемый нами рост 20-40% к тем пассажирам, что сейчас уже ездят, в часы пик – это уже много. К сожалению, быстро увеличить выпуск вагонов на линию у нас не получится. Московские вагоны надо ещё отремонтировать и ввести в строй. Но проблема даже не в вагонах, а в кадрах. Увеличение выпуска на 20% - это дополнительно 8 вагонов ежедневно плюсом к 40. 8 вагонов – это 16 водителей трамвая ежедневно плюсом, а у водителя должны быть еще и выходные, отпускные. Нужно минимум еще 24 водителя трамвая, которых сейчас не хватает. Подготовка водителей с момента набора группы и до сдачи экзаменов в ГИБДД составляет 6 месяцев.
Сдвоенные вагоны, которые ходили в Улан-Удэ более 15 лет назад, также не получится пустить, добавил он. Необходимое оборудование для сцепки вагонов за ненадобностью было утилизировано. Кроме того, необходимо переоборудовать 57 остановок, увеличив их протяжённость, а где-то (на БНЦ в обе стороны и на Богатырском мосту перед кольцом в обе стороны) это невозможно.
Ещё одной причиной директор МУП «Управление трамвая» назвал меры безопасности из-за коронавируса.
- В принципе, в обычных условиях резкий рост пассажиров – это было бы нормально, через год мы бы подстроились под резко увеличившийся пассажиропоток и увеличили количество вагонов. Но в условиях пандемии – это неправильно. Несмотря на проводимые мероприятия, в том числе по дезинфекции салона трамваев, создавать дополнительные предпосылки в условиях пандемии коронавируса всё же неправильно. Мы уже знаем, и увидели на предприятии первую волну коронавируса, когда из-за роста числа заболевших были введены ограничения, и пассажиропоток у нас рухнул на 70%. Но здесь главное даже не деньги и доли рынка, а здоровье людей, - высказался он.
В Улан-Удэ дали объяснения, зачем повысили цену проезда в трамваях
Общество, Фото:
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