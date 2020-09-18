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В Улан-Удэ днём до +20 градусов

В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Осадков в Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидромаетцентра, 18 сентября по республике преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +1+6, местами 0-5 мороза, днём +17+22, местами +12+17.

В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 4-9 м/с. Температура ночью +1+3, в низких местами заморозки до -2, днём +18+20 градусов.
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