Сотрудники колонии в Бурятии пополнили «шкатулку храбрости»

Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц и т.д.



В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошла благотворительная акция «Доброе сердце». Сотрудники и работники собрали игрушки для ребятишек, лечащихся в детской республиканской клинической больнице.



Игрушки переданы в отделение онкологии и отделение гематологии, где стоят «Шкатулки храбрости». В эти «шкатулки» идёт сбор игрушек для маленьких пациентов, которые годами лечатся от рака. Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц, пункций, заборов крови для анализов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





