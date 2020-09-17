Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц и т.д.
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошла благотворительная акция «Доброе сердце». Сотрудники и работники собрали игрушки для ребятишек, лечащихся в детской республиканской клинической больнице.
Игрушки переданы в отделение онкологии и отделение гематологии, где стоят «Шкатулки храбрости». В эти «шкатулки» идёт сбор игрушек для маленьких пациентов, которые годами лечатся от рака. Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц, пункций, заборов крови для анализов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Сотрудники колонии в Бурятии пополнили «шкатулку храбрости»
Общество, Фото:
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