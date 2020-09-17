Донорам в Бурятии выдали 800 карт лояльности

По ним они могут получить скидки, подарки в разных организациях и компаниях



Для повышения мотивации доноров к регулярной сдаче крови и привлечения новых добровольцев Бурятская республиканская станция переливания крови запустила региональную программу лояльности доноров. Об этом сообщается в аккаунте Службы крови Бурятии в Instagram.



В рамках этой программы приглашаются организации, предприниматели, которые могут предоставить привилегии донорам - скидки, специальные предложения, акции и подарки.



Карту лояльности получают доноры, которые сдают кровь не менее трёх раз в год. Карты действительны один год с момента получения.



На сегодня выдано около 800 карт.

