По ним они могут получить скидки, подарки в разных организациях и компаниях
Для повышения мотивации доноров к регулярной сдаче крови и привлечения новых добровольцев Бурятская республиканская станция переливания крови запустила региональную программу лояльности доноров. Об этом сообщается в аккаунте Службы крови Бурятии в Instagram.
В рамках этой программы приглашаются организации, предприниматели, которые могут предоставить привилегии донорам - скидки, специальные предложения, акции и подарки.
Карту лояльности получают доноры, которые сдают кровь не менее трёх раз в год. Карты действительны один год с момента получения.
На сегодня выдано около 800 карт.
Донорам в Бурятии выдали 800 карт лояльности
Общество, Фото:
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