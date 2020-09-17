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В Иркутской области проведут фестиваль семей со слабослышащими детьми

В Иркутской области проведут фестиваль семей со слабослышащими детьми
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия участники сдадут нормативы ГТО

В Иркутской области состоится фестиваль семейного спорта среди семей, воспитывающих детей с нарушением слуха. Мероприятие приурочено к традиционной областной выставке «Мир семьи. Страна детства». В рамках фестиваля в муниципальных образованиях региона с 23 по 25 сентября пройдёт акция всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Участники акции будут сдавать нормативы на силу, гибкость, выносливость, координационные способности, скоростные и скоростно-силовые возможности. Среди них – наклон вперёд, метание мяча в цель, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, бег на 30 и 60 метров, прыжки в длину с места, плавание и другие. Все результаты, показанные участниками, войдут в официальный зачёт испытаний ГТО и будут внесены в автоматизированную информационную систему.

Основной площадкой проведения акции ГТО станет Иркутск. 23 сентября мероприятие пройдёт в спортивном зале и плавательном бассейне водноспортивного комплекса «Солнечный».

Предварительно участникам спортивного мероприятия необходимо пройти регистрацию на сайте gto.ru, получить уникальный идентификационный номер, а также предоставить в судейскую коллегию пакет документов, в том числе медицинскую справку. Предварительные заявки принимаются до 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
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