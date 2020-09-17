Сегодня мусор уберут окончательно
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил очистить дорогу, ведущую к школе №63 в 112-м квартале, от остатков стройматериалов. Проезд был завален во время реконструкции тепловых сетей от котельной «Юго-Западная», сообщили в пресс-службе мэрии.
- У нас там выше, в кварталах, к школе №63 практически один нормальный проезд, и он завален вашими отходами. И так там суженное место. Я попрошу сегодня же это убрать. Администрация Октябрьского района, проконтролируйте, - сказал мэр ответственным – ООО «Фортуна», являющимся подрядчиком ремонтных работ.
Накануне на планёрном совещании у мэра руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков отчитался о выполненной работе.
- Меры по уборке железобетонных лотков вблизи супермаркета «Титан» и амбулатории были приняты. Сейчас проезд разгорожен, проехать возможно. Сегодня уберём до конца, - сказал он.
В сотых кварталах идёт масштабный ремонт тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». На днях в мэрии сообщили, что тепло и горячее водоснабжение потребителям, живущим в 100-х кварталах Улан-Удэ, подадут не в ближайшие дни, а до 25 сентября.
В Улан-Удэ проезд к школе очищают от строительного мусора
Общество, Фото:
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