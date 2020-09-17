 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей

В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Проект «Движение к совершенству» призван восстановить интерес молодёжи к танцевальному спорту

В Иркутской области реализуется проект «Движение к совершенству», направленный на создание в регионе системы, поддерживающей у детей, подростков и молодёжи интерес к занятиям и соревнованиям по танцевальному спорту. В рамках проекта планируется проведение серии турниров и фестивалей по массовому танцевальному спорту, классам мастерства, а также спорту высших достижений.

Уже в начале октября в Иркутске состоится турнир по классам мастерства и танцевальному спорту высших достижений среди детей, подростков и молодёжи «Ритмы осени-2020».

В ноябре запланирован фестиваль танцевального спорта «Иркутский бал 2020». В рамках фестиваля пройдут первенства города Иркутска по танцевальному спорту в возрастных категориях: «Дети-1» (9 лет и младше), «Дети-2» (10-11 лет), «Юниоры-1» (12-13 лет). Также планируется проведение не менее четырёх турниров в 2021 году. Все мероприятия открыты для зрителей.

Вместе с тем, проект «Движения к совершенству» включает в себя и социальную составляющую. В его рамках пройдёт набор детей из малообеспеченных и многодетных семей в группы начинающих спортивно-танцевального клуба, а также начинающих танцоров в группу «Молодёжь и студенты». Занятия и участие в мероприятиях проекта будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.
Иркутская область Иркутск танцевальный спорт молодежь дети фестиваль турнир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
Общество, 17.09.2020
Мероприятие проводилось в дистанционном формате
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Общество, 17.09.2020
«Encore fest 2020» планирует собрать более 20 тысяч представителей младшего поколения
В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах
В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах
Общество, 17.09.2020
Из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены Тэгдинская СОШ и Кижингинская школа-интернат
В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей
Общество, 17.09.2020
Проект «Движение к совершенству» призван восстановить интерес молодёжи к танцевальному спорту
Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Психолог из Бурятии победила на всероссийском историческом конкурсе
Общество, 17.09.2020
Жюри отметило её проект о детях-сиротах, погибших в годы Великой Отечественной войны
В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
Общество, 17.09.2020
В настоящее время работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками
В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
Общество, 17.09.2020
Среди уникальных экспонатов, например, ступня Будды будущего Майтреи
Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ
Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ
Общество, 17.09.2020
Стену могла бы украсить работа в честь гимна Бурятии
В Улан-Удэ ремонт дорог завершат к середине октября
В Улан-Удэ ремонт дорог завершат к середине октября
Общество, 17.09.2020
Процент готовности ремонтируемых дорог по городу составляет 80 процентов
Лесник из Бурятии участвует во всероссийском фотоконкурсе
Лесник из Бурятии участвует во всероссийском фотоконкурсе
Общество, 17.09.2020
Сергей Седельников всю жизнь посвятил лесу
В Улан-Удэ студенты побывали спасателями
В Улан-Удэ студенты побывали спасателями
Общество, 17.09.2020
4 человека были спасены при совместном патрулировании студенческого отряда «Атлант» и спасателей городской службы
В Улан-Удэ тушили «пожар» в колледже
В Улан-Удэ тушили «пожар» в колледже
Общество, 17.09.2020
По условиям учения, пожар произошёл на первом этаже
В Бурятии наградят за самое массовое велоприбытие на работу
В Бурятии наградят за самое массовое велоприбытие на работу
Общество, 17.09.2020
Жителям Бурятии предлагают добраться на работу на велосипеде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^