В Иркутской области проведут серию танцевальных турниров и фестивалей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проект «Движение к совершенству» призван восстановить интерес молодёжи к танцевальному спорту



В Иркутской области реализуется проект «Движение к совершенству», направленный на создание в регионе системы, поддерживающей у детей, подростков и молодёжи интерес к занятиям и соревнованиям по танцевальному спорту. В рамках проекта планируется проведение серии турниров и фестивалей по массовому танцевальному спорту, классам мастерства, а также спорту высших достижений.



Уже в начале октября в Иркутске состоится турнир по классам мастерства и танцевальному спорту высших достижений среди детей, подростков и молодёжи «Ритмы осени-2020».



В ноябре запланирован фестиваль танцевального спорта «Иркутский бал 2020». В рамках фестиваля пройдут первенства города Иркутска по танцевальному спорту в возрастных категориях: «Дети-1» (9 лет и младше), «Дети-2» (10-11 лет), «Юниоры-1» (12-13 лет). Также планируется проведение не менее четырёх турниров в 2021 году. Все мероприятия открыты для зрителей.



Вместе с тем, проект «Движения к совершенству» включает в себя и социальную составляющую. В его рамках пройдёт набор детей из малообеспеченных и многодетных семей в группы начинающих спортивно-танцевального клуба, а также начинающих танцоров в группу «Молодёжь и студенты». Занятия и участие в мероприятиях проекта будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.

