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В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше

В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
В настоящее время работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками

Средства, выделенные на реконструкцию здания Забайкальского краевого драматического театра в Чите, перераспределят с 2022 года на 2020 и 2021 год, что позволит сократить срок модернизации объекта и завершить работы на год раньше – в конце 2021 года. Об этом заявила и.о. министра культуры Забайкальского края Наталия Лиценберг во время публичного отчёта ведомства за первое полугодие.

- На главном объекте реконструкции учреждений культуры – краевом драматическом театре уже сейчас выполнено 68,8 % объёма работ от запланированного на 2020 год. Работы проводятся в соответствии с утверждёнными графиками, – отметила она.

Реконструкция Забайкальского краевого драматического театра стоимостью более 1,1 миллиарда рублей ведётся с 2019 года. В 2019 и 2020 годах на реконструкцию было направлено более 400 миллионов рублей. На 2021 и 2022 годы было запланировано финансирование объекта в сумме свыше 700 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья

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