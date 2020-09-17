В Чите реконструкцию драмтеатра хотят завершить на год раньше

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкальского края

В настоящее время работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками



Средства, выделенные на реконструкцию здания Забайкальского краевого драматического театра в Чите, перераспределят с 2022 года на 2020 и 2021 год, что позволит сократить срок модернизации объекта и завершить работы на год раньше – в конце 2021 года. Об этом заявила и.о. министра культуры Забайкальского края Наталия Лиценберг во время публичного отчёта ведомства за первое полугодие.



- На главном объекте реконструкции учреждений культуры – краевом драматическом театре уже сейчас выполнено 68,8 % объёма работ от запланированного на 2020 год. Работы проводятся в соответствии с утверждёнными графиками, – отметила она.



Реконструкция Забайкальского краевого драматического театра стоимостью более 1,1 миллиарда рублей ведётся с 2019 года. В 2019 и 2020 годах на реконструкцию было направлено более 400 миллионов рублей. На 2021 и 2022 годы было запланировано финансирование объекта в сумме свыше 700 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья



