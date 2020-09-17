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В Улан-Удэ ремонт дорог завершат к середине октября

В Улан-Удэ ремонт дорог завершат к середине октября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Процент готовности ремонтируемых дорог по городу составляет 80 процентов

В столице Бурятии ремонтируется 29 участков дорог. На ремонт городских улиц в этом году было выделено 700 млн рублей – это в два раза больше средств, чем в 2019 году. Все работы планируется завершить к середине октября, сообщает пресс-служба минтранса РБ со ссылкой на управление дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

К списку изначально запланированных 27 объектов добавлены участки дороги по улице Толстого и по улице Павлова. Их финансирование стало возможным после образовавшейся экономии в результате торгов по другим объектам.

Общий процент готовности ремонта городских дорог составляет 80 процентов. На сегодняшний день подрядчики устраняют замечания. Подрядным организациям уже было выдано более 100 предписаний для устранения недоделок, выявленных в ходе рабочих приёмок.

По информации МУ «Улан-Удэстройзаказчик», строительная готовность на ремонтируемых объектах на сегодняшний день составляет:
15% - по ул. Павлова;
40 % - на участке ул. Ербанова от ул. Коммунистическая до ул. Борсоева;
45% - по ул. Толстова;
50 % - от ул. Сотниковской до ул. Акмолинской;
75 % - по ул. Гагарина; по ул. Революции 1905 г.;
80 % - по дороге от 113 до 115 микрорайона;
85 % - по ул. Дальневосточной, по ул. Трубачеева;
90 % - по ул. Шаляпина;
100 % - по ул. Партизанская, ул. Медицинская, ул. Северо-Восточная, пр. Бальбурова, ул. Конечная, ул. Калашникова, ул. Тобольская, ул. Жердева, ул. Целинная, ул. Юннатов.
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