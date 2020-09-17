Госслужащий из Улан-Удэ выступит в шоу ТНТ «Открытый микрофон»

Улан-удэнец расскажет на популярном телешоу реальную историю из своей жизни



В эту пятницу, 18 сентября, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск оригинального юмористического шоу «Открытый микрофон» (16+). Участники проекта, пока никому не известные стендап-комики, будут бороться за приз в три миллиона рублей. Быть в числе тех, кто выступает на одном из самых популярных комедийных шоу в России, желает и 24-летний Артём Рогов, который представляет два города: Владивосток и Улан-Удэ.



Молодой человек родился во Владивостоке, там же окончил Дальневосточный федеральный университет, там же начал заниматься стендапом. Пару лет назад он уехал работать в Улан-Удэ, да так здесь и остался. Трудится госслужащим.



Вместе с новыми знакомыми и друзьями развивает стендап-движение в Бурятии.



Что касается «Открытого микрофона», то это будет первое выступление Артема в эфире федерального телеканала.



- Семья и друзья, конечно, в курсе, что я участвую в «Открытом микрофоне» на ТНТ, - говорит Артем. – Родители пока относятся ровно, они ведь ещё меня на экране не видели, но очень ждут. Друзья, и во Владивостоке, и в Улан-Удэ хвалят, поддерживают. Я и рад, и одновременно удивлён, что все так сложилось. Когда в марте ехал на «Stand Up фестиваль», не думал, что это приведёт меня на съёмки. Во время выступления в пятницу вы услышите реальную историю из моей жизни, но больше я ничего не скажу. Немного интриги не помешает.



Выпуск проекта «Открытый микрофон» с Артемом Роговым выйдет в эфир в пятницу, 18 сентября, в 23.00 на ТНТ.







