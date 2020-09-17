 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама

В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама
Общество,  Фото:Александра Данилова
«Пётр Степанов вложил всю душу в строительство этого театра», - говорили на открытии мемориальной доски

16 сентября открыли мемориальную доску заслуженному работнику культуры России, почётному гражданину Улан-Удэ, бывшему директору Русского драматического театра Петру Степанову. Памятный знак установлен на фасаде театра.

Пётр Степанов проработал директором Русского драмтеатра 21 год. Он ушёл из жизни 15 сентября 2019 года. К годовщине смерти была изготовлена мемориальная доска в память о значительном вкладе Степанова в строительство здания театра, о его достижениях и заслугах перед коллективом.

– Он вошёл в историю как инициатор строительства нового здания для Русского театра, коллектив которого более 30 лет работал в учебном театре ВСГАКИ. Многолетняя мечта обрести свой дом сбылась во многом благодаря умению убеждать, старанию и пробивным способностям директора, его абсолютной вере в свое дело, – приветственной речью обратился к присутствующим заслуженный артист России Сергей Рыжов.


О Петре Степанове с большой теплотой вспоминали друзья и коллеги.

Заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова: «О Петре Григорьевиче можно говорить много, это человек яркий, многогранный. Но я бы хотела сказать о масштабе его личности. Это человек, который умел мыслить стратегически, глобально, который не боялся задумывать большие проекты. И мало того, что он мог придумать, но мог и вдохновить людей реализовывать с ним этот проект».

Заместитель министра культуры Бурятии Леонид Будаев: «Основное его детище – это здание Русского драмтеатра. Он вложил всю душу в строительство этого театра, и сейчас перед нами новое и современное здание».

Заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова: «Он всегда заботился о своем коллективе, он все делал во благо своего театра. Он был прекрасным руководителем. Память о нем увековечена в этом здании. И эта мемориальная доска – дань уважения за заслуги, идеи и проекты, которые он воплотил».

Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков: «Мы с Петром Григорьевичем были большими друзьями, а не только соседями по площади. Он не просто инициатор строительства, а тот двигатель, благодаря которому этот театр стоит здесь. Этот бриллиант в культуре, в искусстве нашего города».

Директор Бурятского театра оперы и балета Эржена Жамбалова: «Когда он мне показывал макет театра и говорил: «Вот так будет!», я отвечала: «Ты сумасшедший, это невозможно!» Когда построили театр, мы опять смеялись, я говорю: «Ты памятник себе поставил». И это замечательная идея – сделать мемориальную доску, значит, теперь он вот так будет встречать при входе в театр. Директором театра быть непросто, и этот человек талантливо делал свою работу».

Декан факультета искусств ВСГИК Сергей Добрынин: «Слава богу, что у него хватило жизни, хватило времени, чтобы реализовать свой самый главный проект. Его будут помнить не только потому, что стоит это здание, и есть мемориальная доска. У всех, кто был с ним близок, он остается в сердце».

Заслуженная актриса России Марина Ланина: «Самое большое, что есть у человека, – это энергия и время. Так вот Петр Григорьевич все свое время и энергию отдавал этому театру. Я счастлива, что этот эпохальный человек был в моей жизни. Он для многих из нас был примером».



Председатель Союза театральных деятелей Бурятии, заслуженный артист России Дмитрий Панков вручил супруге Петра Григорьевича памятный вымпел, частицу флага театра Бестужева. Традиция вручать на память штандарт с копией флага Русского драмтеатра зародилась со дня переезда в новое здание.

– Спасибо вам, что вы его помните и любите! – поблагодарила присутствующих супруга Петра Григорьевича Татьяна Степанова.

После торжественного открытия мемориальной доски родные и друзья прошли в театральный музей. Его экспозицию теперь украшает живописный портрет Петра Григорьевича кисти заслуженного художника Бурятии Олега Козлова.




По информации пресс-службы театра имени Бестужева
Русский драмтеатр мемориальная доска
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Госслужащий из Улан-Удэ выступит в шоу ТНТ «Открытый микрофон»
Госслужащий из Улан-Удэ выступит в шоу ТНТ «Открытый микрофон»
Общество, 17.09.2020
Улан-удэнец расскажет на популярном телешоу реальную историю из своей жизни  
Силач из Бурятии поставил третий мировой рекорд
Силач из Бурятии поставил третий мировой рекорд
Общество, 17.09.2020
Улан-удэнец Рафаэль Кулиев побил мировой рекорд американца
Главный санврач Бурятии: «Вирус, к сожалению, свободно распространяется»
Главный санврач Бурятии: «Вирус, к сожалению, свободно распространяется»
Общество, 17.09.2020
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал резкий рост заболевших коронавирусом
В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама
В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама
Общество, 17.09.2020
«Пётр Степанов вложил всю душу в строительство этого театра», - говорили на открытии мемориальной доски  
В Бурятии высаживают лес там, где добывали руду
В Бурятии высаживают лес там, где добывали руду
Общество, 17.09.2020
В Бурятии проводятся компенсационные лесопосадки
Экспозицию УФСИН в Улан-Удэ пополнили новые экспонаты
Экспозицию УФСИН в Улан-Удэ пополнили новые экспонаты
Общество, 17.09.2020
В их числе портрет бывшего начальника колонии
Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье
Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье
Общество, 17.09.2020
Уроженец Замбии познакомится с бурятской культурой и бытом сельчан  
Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»
Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»
Общество, 17.09.2020
Бурятская певица представила старую видеозапись фортепианного произведения
Лесники в Бурятии собрали две тонны мусора
Лесники в Бурятии собрали две тонны мусора
Общество, 17.09.2020
Вышло более 70 больших мешков мусора
«Ожидание-реальность»: Медики Бурятии сняли забавное видео про костюм
«Ожидание-реальность»: Медики Бурятии сняли забавное видео про костюм
Общество, 17.09.2020
Медики показали, как надевают противочумный костюм
Для 95-летней жительницы Бурятии устроили уличный концерт
Для 95-летней жительницы Бурятии устроили уличный концерт
Общество, 17.09.2020
Подъезд Евдокии Игнатьевны украсили, а на площади установили баннер
В Улан-Удэ в парке имени Жанаева высадили 100 берёз и сосен
В Улан-Удэ в парке имени Жанаева высадили 100 берёз и сосен
Общество, 17.09.2020
Парк помогли озеленить лесники и пожарные-десантники
В школах Усть-Илимска на карантин закрыли 12 классов
В школах Усть-Илимска на карантин закрыли 12 классов
Общество, 17.09.2020
Причина не только в коронавирусе, но и в ОРВИ
В Улан-Удэ работы у «Чёрного тюльпана» завершат к 1 октября
В Улан-Удэ работы у «Чёрного тюльпана» завершат к 1 октября
Общество, 17.09.2020
Игорь Шутенков обсудил вопросы благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
ЛДПРовец из Бурятии стал чемпионом России по лапте
ЛДПРовец из Бурятии стал чемпионом России по лапте
Общество, 17.09.2020
Он играл в составе команды Московской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^