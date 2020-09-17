В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама

– Он вошёл в историю как инициатор строительства нового здания для Русского театра, коллектив которого более 30 лет работал в учебном театре ВСГАКИ. Многолетняя мечта обрести свой дом сбылась во многом благодаря умению убеждать, старанию и пробивным способностям директора, его абсолютной вере в свое дело, – приветственной речью обратился к присутствующим заслуженный артист России Сергей Рыжов.





Заслуженная актриса России Марина Ланина: «Самое большое, что есть у человека, – это энергия и время. Так вот Петр Григорьевич все свое время и энергию отдавал этому театру. Я счастлива, что этот эпохальный человек был в моей жизни. Он для многих из нас был примером».









После торжественного открытия мемориальной доски родные и друзья прошли в театральный музей. Его экспозицию теперь украшает живописный портрет Петра Григорьевича кисти заслуженного художника Бурятии Олега Козлова.









По информации пресс-службы театра имени Бестужева