В Бурятии высаживают лес там, где добывали руду

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В Бурятии проводятся компенсационные лесопосадки



В Заиграевском районе Бурятии на 57 га проводятся компенсационные лесопосадки. Точно на такой же площади леспользователь проводил работы по добыче руды и песков драгоценных металлов.



В посадках участвуют около 50 человек – сотрудники Заиграевского лесхоза, специалисты «Лесресурс», а также работники Республиканского агентства лесного хозяйства. Они высаживают более 199 тысяч сеянцев.



В дальнейшем сеянцев ждёт специализированный уход специалистов.



Всего в Бурятии в этом году планируется провести компенсационное лесовосстановление на площади почти 700 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

