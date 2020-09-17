В Бурятии проводятся компенсационные лесопосадки
В Заиграевском районе Бурятии на 57 га проводятся компенсационные лесопосадки. Точно на такой же площади леспользователь проводил работы по добыче руды и песков драгоценных металлов.
В посадках участвуют около 50 человек – сотрудники Заиграевского лесхоза, специалисты «Лесресурс», а также работники Республиканского агентства лесного хозяйства. Они высаживают более 199 тысяч сеянцев.
В дальнейшем сеянцев ждёт специализированный уход специалистов.
Всего в Бурятии в этом году планируется провести компенсационное лесовосстановление на площади почти 700 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии высаживают лес там, где добывали руду
Общество, Фото:
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