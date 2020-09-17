Подведены итоги смотра-конкурса ландшафтного дизайна
В Улан-Удэ в начале сентября проведён городской смотр-конкурс ландшафтного дизайна и безопасного досуга детей среди образовательных учреждений «Мой цветущий город». В конкурсе, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 20 образовательных учреждений города.
Члены жюри оценивали общее эстетическое оформление цветников, состояние озеленяемой территории, подбор растений, отсутствие увядшей и сорной растительности, чистоту территории и прочее.
В итоге победа в номинациях была присуждена следующим учреждениям:
«Лучшее озеленение территории школьного двора»
1 место – СОШ №44
2 место – Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ
3 место – СОШ №2 с УИОП г. Улан-Удэ
«Лучшее озеленение территории дошкольного образовательного учреждения»
1 место – Детский сад №15 «Радуга»
2 место – Детский сад «Подснежник» комбинированного вида г. Улан-Удэ
«Лучшее озеленение территории учреждения дополнительного образования»
1 место – Городской Дворец детского (юношеского) творчества
2 место – Дом творчестве Октябрьского района города Улан-Удэ
«Самый оригинальный дизайн»
1 место – СОШ №25 г. Улан-Удэ
2 место – СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева
«Великая Победа», номинация, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1 место – СОШ №26
«Лучшая цветочная клумба»
1 место – СОШ №47 г. Улан-Удэ
2 место – СОШ №36 г. Улан-Удэ
2 место – Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева
3 место – Лицей №27 г. Улан-Удэ
В Улан-Удэ выбрали лучшие цветники образовательных учреждений
Общество, Фото:
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