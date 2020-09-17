В Улан-Удэ выбрали лучшие цветники образовательных учреждений

Подведены итоги смотра-конкурса ландшафтного дизайна



В Улан-Удэ в начале сентября проведён городской смотр-конкурс ландшафтного дизайна и безопасного досуга детей среди образовательных учреждений «Мой цветущий город». В конкурсе, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 20 образовательных учреждений города.



Члены жюри оценивали общее эстетическое оформление цветников, состояние озеленяемой территории, подбор растений, отсутствие увядшей и сорной растительности, чистоту территории и прочее.



В итоге победа в номинациях была присуждена следующим учреждениям:



«Лучшее озеленение территории школьного двора»

1 место – СОШ №44

2 место – Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ

3 место – СОШ №2 с УИОП г. Улан-Удэ



«Лучшее озеленение территории дошкольного образовательного учреждения»

1 место – Детский сад №15 «Радуга»

2 место – Детский сад «Подснежник» комбинированного вида г. Улан-Удэ



«Лучшее озеленение территории учреждения дополнительного образования»

1 место – Городской Дворец детского (юношеского) творчества

2 место – Дом творчестве Октябрьского района города Улан-Удэ



«Самый оригинальный дизайн»

1 место – СОШ №25 г. Улан-Удэ

2 место – СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева



«Великая Победа», номинация, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1 место – СОШ №26



«Лучшая цветочная клумба»

1 место – СОШ №47 г. Улан-Удэ

2 место – СОШ №36 г. Улан-Удэ

2 место – Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева

3 место – Лицей №27 г. Улан-Удэ

