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Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»

Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»
Общество, 
Бурятская певица представила старую видеозапись фортепианного произведения

Известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева призналась, что раньше хотела стать «бурятской Ванессой Мэй». Правда, играть она хотела на фортепиано.

- Я решила выложить в актуальные сторис видеозапись фортепианного произведения, которое я играла лет десять назад. На этом видео я такая девчушка, совсем ещё молоденькая, как мне сейчас кажется. Я вообще хотела стать такой «бурятской Ванессой Мэй», хотела делать что-то такое интересное, интеграцию такую, но на фортепиано. Посмотрите, что из этого получилось. Так как меня всё равно приглашали больше как певицу, приглашали на концерты как певицу, как-то всё это дело утухло. Но я думаю, что это так прикольно, так интересно, и тем более у меня такие воспоминания. Я такая молоденькая там ещё, - поделилась звезда бурятской эстрады в сторис в Instagram.

Также она отметила, что режиссёры отказывались от подобной инициативы.

- Когда-то мечтала сделать что-то подобное Ванессе Мэй, но на фортепиано - инструментальная классика в современном прочтении. Но выступила в таком амплуа лишь однажды, и то с большим трудом упросила включить в программу концерта. Почему-то все режиссёры отказывались от этого номера, мол «это не интересно, лучше спой», - рассказала певица.


Пользователи, посмотрев видео, поддержали Мэдэгму Доржиеву – они отметили, что это действительно интересно.

«Но это же супер, то имело бы успех! Просто на других мероприятиях, где классика в почёте. Обожаю вас, верьте в себя», «Думаю, это будет очень интересно вашим поклонникам, это бы раскрыло новую грань вашего таланта. Ждём», «Конечно, интересно, ещё как», «Супер интересно, надо делать отдельный альбом на фортепиано», «Супер! Слушала на одном дыхании. Однозначно надо продолжить сие начинание», «Это так классно», «Режиссёры не те попадались. Я бы с удовольствием послушала такой номер». «Надо снять клип», «Мне очень нравится классика в современной обработке. Слушаю постоянно, заряжает космически. Что-то есть в ней сильное» и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в Сети появилась пародия на клип Мэдэгмы Доржиевой «Намуухан hүни».

Справка:

Ванесса-Мэй Ванакорн Николсон — британская скрипачка, композитор, горнолыжница, певица. Известна в основном благодаря техно-обработкам классических композиций. Стиль исполнения: «скрипичный техно-акустический фьюжн»


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