Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»

- Когда-то мечтала сделать что-то подобное Ванессе Мэй, но на фортепиано - инструментальная классика в современном прочтении. Но выступила в таком амплуа лишь однажды, и то с большим трудом упросила включить в программу концерта. Почему-то все режиссёры отказывались от этого номера, мол «это не интересно, лучше спой», - рассказала певица.







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