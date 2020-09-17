Лесники в Бурятии собрали две тонны мусора

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Вышло более 70 больших мешков мусора



В Заиграевском районе Бурятии сотрудники Хандагатайского лесхоза провели акцию «Зелёная Россия» по очистке леса от мусора. К лесникам присоединились и юные экологи - члены школьного лесничества «Берёзка», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Всегда принимаем участие в уборках и в посадках. Это очень интересно. Мы хотим, чтобы в лесах всегда было чисто. Ведь соблюдать порядок так просто - достаточно забирать после отдыха мусор за собой, - поделился юный лесник Василий.



Совместными усилиями участники акции собрали более 70 больших мешков мусора.



- Мы убирались вдоль трассы возле посёлка Хандагатай. Нашли много бытового мусора, около двух тонн. Мы каждый год проводим уборку этой территории, и хочется отметить, что с каждым годом всё меньше мусора, - сообщила инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилина.

