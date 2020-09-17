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«Ожидание-реальность»: Медики Бурятии сняли забавное видео про костюм

«Ожидание-реальность»: Медики Бурятии сняли забавное видео про костюм
Общество, 
Медики показали, как надевают противочумный костюм

Сегодня, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов, учреждённый в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. В связи с этим событием Территориальный центр медицины катастроф Бурятии (ТЦМК) снял забавный и познавательный ролик из серии «Ожидание-реальность».

В коротком видео показали, как долго приходится надевать защитный костюм. В «ожидании» медик облачался в костюм за секунду, едва коснувшись «сапога». Однако на деле всё не так быстро. Сначала медик надевает нижнюю часть защитного комбинезона, затем один комплект перчаток, защитные очки и маску, застёгивает, затем надевает капюшон, а после второй комплект перчаток.



- Но помните, что правильное надевание защитного комплекта – это не только безопасность медицинского работника, но и безопасность всех его пациентов, - в завершении сказали сотрудники ТЦМК.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте появилось видео о работе в инфекционной больнице Улан-Удэ в условиях карантина. Тогда рассказали, что противочумный костюм не только сложно и долго надевать, но и ходить в нём приходится всю смену – шесть часов. Это означает, что в это время медики не могут выпить воды или сходить в туалет.
медицинская помощь врачи коронавирус
 
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