Кандидатов в сборную отберут по результатам тренировок
Юношеская команда Бурятии собирается принять участие в первенстве России по спортивному ориентированию. Оно пройдёт в Хабаровске с 10 по 14 октября.
Соревнования проведут по следующим дисциплинам: кросс- выбор, кросс-спринт общий старт, кросс -эстафета 2 человека. Участвовать в первенстве будут юноши и девушки в возрастных категориях: «До 19 лет» 2002-2003 гг.р. не ниже II разряда, «До 17 лет» 2004-2005 гг.р. не ниже III разряда, «до 15 лет» 2006-2007 гг.р. не ниже 1 юношеского разряда.
20 сентября в 12:30 в селе Тарбагатай у стадиона состоится контрольная тренировка. По результатам этой контрольной тренировки и тренировок летнего сезона 2020 года будут отобраны кандидаты на поездку на первенство России. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Ориентировщики Бурятии планируют поездку на первенство России
Общество, Фото:
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